"A Croácia vai bater de frente com a gente de todas as maneiras", diz Danilo

O lateral-direito Danilo alertou nesta quinta-feira que a Croácia, adversária do Brasil na sexta-feira nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, vai lutar até o limite diante de sua equipe para avançar às semifinais.

"A Croácia tem jogadores do calibre do Modric, inúmeros jogadores como Kovacic, Perisic, Brozovic, habituados a grandes decisões. Vai ser uma partida que nos exige estar no máximo da concentração e empenho. É um adversário que vai bater de frente com a gente de todas as maneiras", disse o lateral durante uma coletiva de imprensa em Doha.

O zagueiro italiano da Juventus, de 31 anos, garantiu que os pentacampeões estão focados nos croatas e não em um eventual confronto contra a Argentina de Lionel Messi nas semifinais.

O clássico sul-americano pode acontecer nessa fase se o Brasil vencer os croatas no estádio Education City às 18h locais (12h de Brasília) e em seguida a 'Albiceleste' derrotar a Holanda também na sexta-feira em Lusail às 22h locais (16h de Brasília).

"Neste momento o foco é a Croácia. A preparação de hoje e o jogo de amanhã. Uma competição deste nível não dá o privilégio de pensar muito além do próximo jogo", afirmou.

Criticado há anos no Brasil que idolatra "laterais extremamente ofensivos" como Roberto Carlos e Cafu, Danilo, de perfil mais defensivo, afirmou que optou por ignorar as críticas e se adaptar às diferentes exigências de seus treinadores.

"Percebi a necessidade de me adaptar. E funcionou. Com a Seleção demorou um pouco mais. Mas eu costumo dizer sobre inteligência cristalizada: a capacidade de focar realmente no que importa no momento", disse.

"Claro que é importante ter o reconhecimento do torcedor brasileiro, o afeto, nós trabalhamos para isso. Mas durante a minha carreira tive que escolher, focar nas críticas ou no meu desenvolvimento como jogador, em amadurecer de forma tática e técnica para continuar jogando em alto nível", acrescentou.

O destro Danilo, titular absoluto na defesa de Tite, pode voltar a ser lateral-esquerdo contra a Croácia porque Alex Sandro, titular por aquele lado, ainda não está pronto após sofrer uma lesão muscular no quadril no segundo jogo da fase de grupos (vitória por 1 a 0 sobre a Suíça).

Caso o companheiro de 'Juve' não esteja pronto, a seleção brasileira apostaria na mesma defesa que venceu a Coreia do Sul (4 a 1) nas oitavas de final: Éder Militão pela direita, Thiago Silva e Marquinhos no centro e Danilo à esquerda.

"Para mim é indiferente jogar na direita, esquerda ou no centro da defesa. Já mostrei isso várias vezes. Para mim é algo natural. Acho que nos próximos anos serei um zagueiro-central, porque tenho desfrutado melhor", encerrou.

