Comunicado do Business Wire :Global Savings Group

A Global Savings Group (GSG) e a Pepper.com (Pepper) assinaram um acordo para unir suas forças, combinando a maior comunidade de compras do mundo com a principal empresa de recomendações e recompensas de compras da Europa. A transação marca o maior acordo no setor em 2022 e cria uma campeã europeia com presença global. Juntas, a GSG e Pepper formarão uma empresa multinacional de tecnologia que capacitará compradores em mais de 20 mercados a tomar decisões de compras com maior confiança. A GSG e a Pepper operarão conjuntamente a maior comunidade de compras e a plataforma de recomendação e recompensas, conectando marcas e varejistas a consumidores em mais de 2 bilhões de jornadas de compra por ano.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221130006048/pt/

Fabian Spielberger (CEO and Founder Pepper.com) and Gerhard Trautmann (CEO and Co-founder Global Savings Group) are about to join forces. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos tremendamente animados com este acordo disruptivo no setor, que reforça nossa posição de liderança na Europa. Junto com a Pepper, vamos aprimorar significativamente nossa habilidade de capacitar os consumidores e desempenhar um papel ainda mais significativo em suas vidas diárias, o que abrirá um amplo campo de oportunidades de desenvolvimento para moldar juntos o futuro de nossa indústria. Com esta união, vamos criar um portfólio exclusivo, impactante e ainda mais abrangente de soluções de compra com grandes benefícios para consumidores, marcas, varejistas e editores em uma escala que simplesmente não é possível em nenhum outro lugar. Juntas, vamos aumentar nosso impacto transformador e promover o crescimento da GSG", afirmou o Dr. Gerhard Trautmann, diretor executivo (CEO) da GSG.

"Nosso objetivo principal sempre foi oferecer as melhores e mais abrangentes soluções para economia de dinheiro em nossas comunidades. Nossa colaboração com a GSG vai acelerar significativamente este processo, já que nos capacitará a expandir mais. Combinadas, contamos com mais de 20 anos de experiência em ajudar pessoas a tomar decisões mais inteligentes, e juntas vamos poder oferecer experiências de compra ainda melhores e mais gratificantes. Nossos leais clientes e os muitos mais que estão por vir se beneficiarão de nosso conteúdo e tecnologias combinados", comentou Fabian Spielberger, diretor executivo (CEO) da Pepper.

A GSG e a Pepper são ambas líderes de mercado em seus campos de atuação e expandiram suas soluções e serviços por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico. Após a aquisição em 2018 da Pouch, especialista em fidelidade do Reino Unido, a GSG adquiriu a iGraal e a Shoop, as principais marcas francesa e alemã de cashback em 2020 e 2021, respectivamente, e mais recentemente a marca de consumo e domínio Coupons.com com sede nos EUA. A Pepper sempre compartilhou a ambição da GSG de consolidar o mercado em rápido crescimento no setor e, desde 2014, fez sua expansão para o mercado externo. Hoje, a Pepper opera plataformas de comércio social líderes no mercado, como a Dealabs, hotukdeals e mydealz. Juntas, a GSG e a continuarão a desenvolver e tirar proveito da tecnologia para construir a plataforma com liderança em soluções e serviços de compra para incentivar constantemente o crescimento futuro nos mercados novos, atuais e segmentos verticais.

Sobre a GSG

A GSG é a maior empresa de recompensas de compras da Europa, com presença internacional em mais de 20 mercados. O objetivo da empresa é capacitar os consumidores a obter mais da vida ao proporcionar a eles acesso às melhores economias, cashback, ofertas, inspiração de produtos, avaliações e outros serviços de compras digitais. Fundada em 2012 e com sede em Munique, a GSG emprega mais de 700 funcionários em 12 escritórios no mundo inteiro.

Sobre a Pepper

A Pepper.com é a maior comunidade de compras do mundo. Desde sua sede em Berlin e escritórios em Guadalajara, Londres, Lyon e Winnipeg, a Pepper Media Holding opera plataformas de comércio social com liderança no mercado, como a Dealabs, hotukdeals e mydealz.de, que são usadas por 25 milhões de consumidores por mês, e influencia 12.000 decisões de compra por minuto. A empresa foi fundada em 2014 por Fabian Spielberger e Paul Nikkel.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221130006048/pt/

Contato

www.global-savings-group.com Peter Meyenburg, diretor de Relações Públicas (RP) peter.meyenburg@joingsg.com +49 171 52 55 757

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags