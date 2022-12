Cristiano Ronaldo começará no banco de Portugal contra a Suíça

O astro português Cristiano Ronaldo começará no banco o duelo de oitavas de final da Copa do Mundo entre sua seleção e a Suíça, nesta terça-feira, no estádio Lusail.

O jogador de 37 anos se mostrou descontente no momento em que foi substituído por Fernando Santos no segundo tempo da partida contra a Coreia do Sul, a última da fase de grupos. O técnico português afirmou na segunda-feira que "não gostou nada" da atitude de 'CR7'.

psr/iga/cb

