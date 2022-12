Comunicado do Business Wire :Z Capital Partners, L.L.C.

A Z Capital Partners, L.L.C., o braço de gestão de fundos de participação da Z Capital Group, L.L.C. ("ZCG"), banco comercial líder de capital fechado, anunciou hoje que os afiliados da ZCG adquiriram a Universal Marine Medical Supply International ("Unimed" ou a "Empresa"), provedora líder global de soluções farmacêuticas e médicas para a indústria marítima, atendendo tanto os mercados comerciais quanto cruzeiros. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

A Unimed fornece uma ampla gama de suprimentos clínicos e médios de missão crítica, incluindo oxigênio, equipamento cirúrgico, vacinas e produtos farmacêuticos, além de serviços, como supervisão de compra e reposição, auditoria e consultoria na área de conformidade, e gestão de dependências clínicas. A Empresa atualmente atende a partir de 10 escritórios internacionais com aproximadamente 10.000 remessas por ano e tem acesso a mais de 2.000 portos, tornando-a a maior e mais versada operadora global dentro de um setor altamente fragmentado da indústria de serviços marítimos.

Os padrões médicos na indústria marítima são altamente regulados, e os operadores de navios podem ter consequências graves pela falta de conformidade com os padrões internacionais e com as exigências da Bandeira de Conveniência. Como a maior operadora na indústria, a Unimed está posicionada de maneira exclusiva, de forma a fornecer aos clientes globais entrega imediata, gestão de inventários e décadas de experiência de conformidade com os padrões médicos marítimos internacionais.

De propriedade dos afiliados da ZCG, a Unimed expandirá para áreas internacionais dos mercados marítimos, incluindo super iates, empresas de gestão de iates e fabricantes, ao passo em que continua expandindo e aprimorando os suprimentos e serviços médicos aos navios e embarcações comerciais, incluindo barcos-tanque, transportadoras de carga e cargueiros.

"A Unimed construiu uma reputação para fornecer aos clientes valor excepcional e fundamental, serviços médicos de alta qualidade, e há várias oportunidades atrativas no mercado de serviços marítimos fragmentados da atualidade para crescer sua base de clientes e apresentar inovações", afirmou James Zenni, fundador, presidente e CEO da ZCG. "Com Alan Kessman e a equipe da Unimed, esperamos aproveitar novas tecnologias e a profunda expertise operacional da ZCG para buscar as vastas oportunidades de necessidades não atendidas, aprimorar ainda mais o atendimento ao cliente e garantir a saúde, segurança e conformidade de ainda mais navios."

"À medida que buscamos expandir os principais serviços da Unimed para áreas adicionais de tráfego marítimo, é inestimável ter um parceiro com os recursos, a expertise e a trajetória para ajudar nosso negócio a acelerar o crescimento", declarou Alan Kessman, CEO da Unimed. "Temos uma longa trajetória de inovação, incluindo a introdução do primeiro modelo de assinatura da indústria em 2018, e essa parceria com a ZCG nos permitirá criar momentum e alcançar novos níveis de sucesso."

Sobre a UnimedA Unimed é líder industrial em distribuição de suprimentos médicos, equipamentos e oxigênio para as indústrias marítimas internacionais, se especializando no fornecimento de soluções logísticas integradas de cadeia de suprimentos na área de saúde e segurança para clientes no mundo todo.

Sobre a ZCGA ZCG é um banco líder comercial de capital fechado, composto por gestão de ativos de mercados privados, serviços de consultoria empresarial, desenvolvimento de tecnologia e soluções.

Há quase 30 anos, os diretores da ZCG investiram aproximadamente $30 bilhões e têm um histórico líder na indústria na área de participação societária e créditos.

A ZCG tem aproximadamente $5,28 de AUM em gestão de ativos, e entre seus investidores estão alguns dos maiores e mais sofisticados investidores institucionais globais, incluindo fundos de pensão, fundos patrimoniais, fundações, fundos soberanos, bancos centrais e seguradoras.

A ZCG tem uma equipe global formada por mais de 325 profissionais. Para mais informações, acesse www.zcg.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

