Boletim médico atesta 'melhora progressiva' no quadro de saúde de Pelé

Pelé, internado desde a semana passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tem uma "melhora progressiva" em seu estado de saúde, especialmente da infecção respiratória que o acomete, informou o centro médico nesta terça-feira (6).

Edson Arantes do Nascimento, de 82 anos, "segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências", diz o boletim médico divulgado pelo hospital.

O rei do futebol, tricampeão mundial com a Seleção (1958, 1962 e 1970), foi internado em 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento de quimioterapia contra o câncer de cólon identificado no ano passado.

Poucos dias depois, o hospital informou que ele também estava sendo tratado de uma infecção pulmonar, consequência, segundo a família, de uma infecção por covid que havia contraído três semanas antes.

A preocupação com sua saúde aumentou nos últimos dias, após relatos na imprensa de que ele não estava respondendo à quimioterapia e recebia "cuidados paliativos".

Porém, duas filhas de Pelé negaram essa informação no domingo, garantindo que a saúde do pai não corria "risco" e que estavam confiantes de que ele voltaria para casa quando seu quadro respiratório melhorasse.

Pelé "está doente, está velhinho, mas no momento ele está lá devido a uma infecção no pulmão, e quando ele melhorar, ele vai pra casa", disse Kely Nascimento em entrevista ao Fantástico, da TV Globo. "Ele não está dizendo adeus", acrescentou.

O rei acompanha do hospital a Copa do Mundo do Catar e na segunda-feira desejou sorte à seleção, antes da vitória contra a Coreia do Sul (4-1) nas oitavas de final, em uma mensagem publicada no Instagram.

Ao final da partida, a equipe dedicou a vitória a Pelé, exibindo em campo uma grande faixa com seu nome.

"Que ele fique bem de saúde o mais rápido possível, e que possa se confortar hoje com a vitória e essa faixa no final", declarou Neymar, camisa 10 da Seleção e autor do segundo gol da partida, um pênalti convertido aos 12 minutos do primeiro tempo.

Outros craques que estão no Catar também fizeram homenagens a Pelé, como o francês Kylian Mbappé, que pediu no Twitter: "Rezem pelo rei".

No fim de semana, no calçadão às margens da baía de Doha, dezenas de drones desenharam à noite uma camisa com o número 10 e o nome de Pelé, acompanhada da mensagem "Get well soon" (Fique bem logo, em inglês).





