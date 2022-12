Atriz Kirstie Alley, de "Olha Quem Está Falando", morre aos 71 anos

Morreu nessa segunda-feira, 5, a atriz Kirstie Alley, aos 71 anos de idade, em decorrência de um câncer. A informação foi divulgada pelos filhos da artista, por meio de nota publicada na redes sociais.

"Ela estava rodeada pela sua família mais próxima e lutou com muita força, deixando-nos com a certeza da sua alegria interminável de viver e quaisquer aventuras que estejam pela frente", diz trecho da publicação feita no Instagram da atriz.

Kirstie teve papéis importantes ao longo de sua carreira, mas ficou conhecida internacionalmente em 1989, quando atuou como Mollie no filme "Olha Quem Está Falando". A produção teve tanto sucesso que ganhou mais duas sequências, marcando a geração da época.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No longa, ela fazia par romântico com o ator John Travolta. Quando soube da notícia da morte da atriz, John usou suas redes sociais para lamentar o ocorrido, escrevendo: "Kirstie foi um dos relacionamentos mais especiais que já tive. Eu te amo, Kirstie. Sei que nos veremos novamente".

Além do filme, a artista ganhou destaque nos Estados Unidos por estrelar a comédia "Summer School", ao lado de Mark Harmon, o filme "As Namoradas do Papai" e a série cômica "Cheers", trabalho que a fez ganhar um Emmy e um Globo de Ouro.

"Agradecemos o vosso amor e orações e pedimos que respeitem a nossa privacidade neste momento difícil. Com amor sempre, True e Lillie Parker", pediram ainda filhos da artista em nota.

Sobre o assunto Trump é alvo de críticas após sugerir ignorar Constituição

Como o embargo da UE ao petróleo russo afetará os mercados

Nova Zelândia vai investigar gestão da pandemia

Tags