Pelé diz que assistirá a Brasil-Coreia no hospital: 'Boa sorte'

Pelé desejou "boa sorte" para a seleção e, do Hospital Albert Einstein, onde está internado, disse que assistirá à partida contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5).

"Assistirei ao jogo daqui do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Boa sorte ao nosso Brasil!", escreveu o ex-jogador, de 82 anos.

A mensagem de Pelé foi acompanhada de uma foto dele aos 17 anos na Suécia, onde conquistou, em 1958, a primeira das cinco Copas do Mundo do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Em 1958, na Suécia, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai", afirmou Pelé, lembrando que prometeu voltar para casa com o troféu, depois de ver seu pai sofrer com a derrota para o Uruguai em 1950.

"Sei que muitos da Seleção fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Eu quero inspirar vocês, meus amigos", acrescentou.

Edson Arantes do Nascimento foi internado em 29 de novembro para uma reavaliação de seu tratamento contra um câncer de cólon diagnosticado no ano passado, de acordo com o Hospital Albert Einstein.

"O Rei" também trata uma infecção pulmonar e permanece "estável", com "boa resposta" aos antibióticos.

Duas filhas de Pelé negaram no domingo (4) que sua saúde esteja em risco e se mostraram confiantes de que receberá alta quando melhorar o quadro respiratório.

Várias personalidades do futebol enviaram mensagens de apoio durante o fim de semana do Catar, incluindo o francês Kylian Mbappé e o capitão inglês Harry Kane.

lg/mel/app/gfe/mr/tt

Tags