O Brasil 'acordou': goleada sobre a Coreia do Sul incendeia Copacabana

No intervalo de trinta minutos, Eraldo Damião e seus amigos derrubaram pelo menos três vezes suas cervejas, comemorando, eufóricos, os gols do Brasil, que nesta segunda-feira (5) fez a festa dos torcedores reunidos na praia de Copacabana ao vencer por 4 a 1 a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Milhares de torcedores se reuniram na 'fanfest' de Copacabana e arredores para assistir ao jogo que marcou a volta de Neymar após se recuperar de uma lesão e do time titular de Tite após a derrota por 1 a 0 para Camarões na fase de grupos.

"Na semana passada, o Brasil perdeu porque o time titular não entrou em campo. Agora temos o Neymar, o time está completo, jogando bem, estamos confiantes... Vamos atrás do hexa!", disse à AFP Damião, que assistiu ao jogo do calçadão de Copacabana pela TV de um dos bares da orla.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com gols de Vinicius Jr. (7), Neymar (13, de pênalti), Richarlison (29) e Lucas Paquetá (36), a Seleção deu um show ao se classificar para as quartas de final, o que os torcedores em Copacabana festejaram brindando cerveja.

Desde o segundo gol, Rose Mary Oliveira apostava em uma vitória folgada para o Brasil.

"Foi bom terem perdido para Camarões. Olha só como estão espertos hoje", disse esta mulher de 55 anos, vestida com camiseta de lantejoulas verdes e amarelas e um chapéu combinando.

Após estrear com vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, o Brasil em seguida derrotou a Suíça por 1 a 0 e perdeu por este mesmo placar para Camarões, somando um total de três gols em 21 finalizações, seu pior desempenho na fase de grupos desde a Argentina-1978.

Nem a garoa que caiu durante o segundo tempo, nem o gol dos sul-coreanos, marcado por Paik (76), foram suficientes para tirar a alegria e a confiança no futuro da Seleção, que enfrentará a vice-campeã, Croácia, na próxima sexta.

"Já tivemos chance de vencer quando a Copa foi no Brasil, em 2014, e não deu certo... Espero que este ano a gente traga [a Copa] para casa", disse Yuri Silva, paulista de 25 anos, que visitou o Rio nesta segunda e assistia ao jogo com amigos em um bar de Copacabana.

"Torcer pelo Brasil é uma maravilha", acrescentou.

Além de torcer pela Seleção, Silva vestia uma camisa do Santos, clube onde Pelé, o Rei do futebol, começou a carreira.

"Espero que ele melhore. É um ícone para todos os brasileiros, todos os jogadores se inspiram nele", disse a respeito do ex-craque de 82 anos, que está internado desde a terça-feira passada para reavaliar seu tratamento de quimioterapia contra um câncer de cólon.

mel/msi/cl/mvv/am

Tags