Irlandês Paschal Donohoe é reeleito presidente do Eurogrupo

O irlandês Paschal Donohoe foi reeleito, nesta segunda-feira (5), como presidente do Eurogrupo, instância informal que reúne os ministros das Finanças dos 19 países que utilizam a moeda única europeia - anunciou o Conselho Europeu em um comunicado.

A reeleição de Donohoe para um mandato de dois anos e meio foi ratificada "por consenso" pelos ministros reunidos em Bruxelas.

O irlandês está no cargo desde julho de 2020 e era o único candidato ao posto.

"É uma grande honra servir como presidente do Eurogrupo e agradeço aos meus colegas por me confiarem a presidência das nossas discussões para um segundo mandato", afirmou Donohoe após sua reeleição.

"Continuarei sendo um intermediário honesto em nossas negociações e vou garantir que todas as vozes e posições sejam levadas em consideração", acrescentou.

Durante seu primeiro mandato, o irlandês se destacou por acalmar as habituais tensões em matéria de política econômica entre os países do norte e os do sul da Europa.

O responsável pelo Eurogrupo preside, a cada mês, as reuniões dos ministros das Finanças da zona do euro com o objetivo de coordenar as políticas econômicas dos diferentes países.

Esta instância informal foi essencial durante a crise financeira de 2008, a da dívida grega e durante a pandemia da covid-19 em 2020 e, provavelmente, continuará a ser crucial nos próximos meses marcados pela inflação e pela desaceleração econômica no Velho Continente.

O Eurogrupo foi criado junto com o euro, em 1998.

