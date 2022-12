Elizabeth Holmes apela de condenação por fraude de sua empresa Theranos

A ex-estrela do Silicon Valley, Elizabeth Holmes, condenada nos EUA a 11 anos de prisão por fraude na gestão de sua empresa de biotecnologia Theranos, pediu a uma corte de apelações que revogue sua sentença, segundo documentos judiciais publicados nesta segunda-feira (5).

Holmes e sua equipe legal têm até 3 de março do próximo ano para apresentar relatório e transcrições do julgamento que respaldem sua petição, indicou uma publicação da Corte de Apelações do Nono Circuito da Califórnia.

A empresária contesta a sentença de prisão proferida em novembro, assim como "todas e cada uma das decisões adversas incorporadas, anteriores ou secundárias à sentença".

Holmes, de 38 anos, foi condenada em 18 de novembro a pouco mais de 11 anos de prisão por fraudar os investidores com sua empresa Theranos, que prometia uma revolução nos diagnósticos médicos.

Ela compareceu perante um tribunal federal na Califórnia para receber sua sentença depois de ser declarada, em janeiro, culpada de quatro acusações de fraude. Holmes levou os investidores a acreditar que havia desenvolvido um inovador dispositivo, até que a empresa colapsou após uma investigação feita pelo The Wall Street Journal.

A mulher, que está grávida e é mãe de um filho pequeno, não terá que se entregar para começar a cumprir sua pena até abril de 2023, conforme ordenou o juiz federal Edward Davila.

Em um caso que se tornaria um alerta sobre o Vale do Silício, Elizabeth Holmes virou uma estrela ao alegar que sua empresa estava aperfeiçoando um método de diagnóstico capaz de realizar uma ampla gama de exames com apenas algumas gotas de sangue.

