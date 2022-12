"Não se pode descartar Cristiano", afirma Shaqiri

Cristian o Ronaldo pode estar com 37 anos e sem clube no momento, mas para o suíço Xherdan Shaqiri, cuja seleção enfrenta Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo na terça-feira (6), seria um erro esquecer a estrela portuguesa.

"Você não pode descartar Cristiano, ele é um dos melhores jogadores do mundo junto com (Lionel) Messi", disse Shaqiri à imprensa após o treino da Suíça neste domingo (4).

"Ele pode marcar a qualquer segundo, a qualquer minuto, tem experiência e todos sabem o quanto ele é importante para Portugal e para sua seleção", acrescentou o ex-jogador do Liverpool e Bayern de Munique.

Ronaldo, que teve seu contrato rescindido com o Manchester United após uma entrevista carregada de polêmicas a um canal britânico, marcou apenas uma vez no Mundial, em uma cobrança de pênalti que o garantiu como o primeiro jogador a marcar gols em cinco edições do torneio.

Mas Shaqiri, que atualmente joga no Chicago Fire, dos Estados Unidos, sabe que, independentemente da presença de Ronaldo, existem muitas outras fontes de perigo em Portugal.

"Também temos que conhecer os outros jogadores porque não é só Ronaldo, eles têm jogadores muito bons, jovens que podem fazer uma grande diferença e nós temos que fazer uma exibição muito boa porque é uma eliminação direta e tudo pode acontecer entre 95 e 100 minutos. Estamos ansiosos por isso", acrescentou.

Shaqiri, pilar criativo da equipe suíça, insistiu que suas oportunidades de criar chances perigosas se baseiam na atuação coletiva de seu time.

"A chave é ter um desempenho especial de toda a equipe. Não temos 'Cristianos' em nossa equipe, precisamos que todo o time tenha sucesso. Se todos se unirem, se todos atingirem seu nível máximo de desempenho, tenho certeza que temos chance de passar", analisou.

Portugal e Suíça se enfrentaram em duas ocasiões na Liga das Nações em junho deste ano. A 'Lusa' aplicou uma goleada de 4 a 0 em Lisboa, com direito a dois gols de 'CR7', enquanto a partida de volta terminou em 1 a 0 para os suíços.

Mas para o jogador, a pressão de uma partida eliminatória torna os resultados anteriores irrelevantes.

"Conhecemos Portugal, jogamos contra eles muitas vezes em amistosos, na Liga das Nações. Perdemos alguns jogos, ganhamos outros, para mim está tudo em aberto, é uma partida eliminatória, mas sabemos que vão jogar bem", disse.

Shaqiri, que não esteve em campo na segunda rodada da fase de grupos contra o Brasil, foi o autor do primeiro gol da vitória da Suíça diante da Sérvia na última sexta-feira (2), que garantiu a classificação às oitavas de final do Mundial.

"Precisamos de uma grande, grande exibição, uma exibição especial se quisermos nos classificar", concluiu.

