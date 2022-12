Senegal tem prova de fogo contra a forte Inglaterra neste domingo

Senegal mostrou nesta Copa do Mundo no Catar que é uma equipe altamente preparada fisicamente e incansável jogando em velocidade, porém a seleção africana se vê diante do desafio de enfrentar a jovem e forte seleção inglesa de Gareth Southgate pelas oitavas de final do torneio, neste domingo (4).

A atual campeã da Copa Africana de Nações vem crescendo na competição mesmo sem sua estrela Sadio Mané, que se lesionou pouco antes do início da competição.

Mas o desafio rumo às quartas de final não será fácil visto o embate contra uma forte e nova geração inglesa composta por Marcus Rashford (25 anos), Jude Bellingham (19) e Bukayo Saka (21) que vem dando trabalho aos adversários.

Comandada pelo atacante Harry Kane, a Inglaterra sonha em conquistar seu segundo título mundial.

O vencedor do duelo joga as quartas de final no próximo sábado (10) contra o ganhador do confronto entre França e Polônia.

A Inglaterra liderou o Grupo C com tranquilidade (com duas vitórias e um empate), marcou nove gols na primeira fase, seu novo recorde em todas as edições em que participou, e sofreu apenas dois, na goleada por 6 a 2 sobre o Irã.

Além da estreia empolgante, os ingleses empataram em 0 a 0 com os Estados Unidos e na terceira rodada bateram o País de Gales por 3 a 0.

Situação favorável para o criticado técnico Gareth Southgate.

"São os jogadores que fazem esse tipo de decisão funcionar", comentou Southgate antes de alertar que "até agora estamos muito satisfeitos, mas as coisas sérias começam já".

Senegal também vem de um bom retrospecto na fase de grupos, mesmo sem a estrela Sadio Mané.

Comandada por Kalidou Koulibaly, que marcou o gol sobre o Equador que garantiu a classificação para as oitavas de final, a equipe teve uma derrota para a Holanda por 2 a 0 e duas vitórias (3 a 1 sobre o Catar e 2 a 1 diante dos equatorianos).

"Em nossa cabeça, dizemos que Senegal vai vencer a Inglaterra", garantiu o assistente técnico Régis Bogaert, que compareceu à coletiva de imprensa pré-jogo no lugar do treinador Aliou Cissé, que está doente há dois dias.

Segundo o auxiliar, "as seleções africanas enviaram uma mensagem forte: Camarões ganhou do Brasil, a Tunísia superou a França, por isso pensamos que podemos ganhar da Inglaterra", afirmou.

Além disso, citou a vivência dos atletas de sua equipe que jogam na Inglaterra.

"Alguns de nossos jogadores têm experiência de jogar contra quem enfrentaremos amanhã", como Koulibaly e o goleiro Edouard Mendy, ambos do Chelsea.

Bogaert explicou que este fator foi um facilitador que "permitiu entender certas coisas e identificar com precisão as características de nossos adversários".

Segundo o auxiliar Cissé deve voltar ao comando da equipe na partida de domingo.

