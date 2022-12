Marinha dos EUA intercepta armas enviadas pelo Irã para rebeldes no Iêmen

A Marinha americana anunciou, neste sábado (3), que interceptou navio pesqueiro com um milhão de cartuchos, além de milhares de lança-foguetes, enviados do Irã para os territórios do Iêmen controlados pelos rebeldes huthis.

Este carregamento de armas foi descoberto na quinta-feira (1º) durante uma revista para "verificação de bandeira", disse a Quinta Frota dos Estados Unidos, baseada no Bahrein, em um comunicado.

A Marinha afirmou que esta é "a segunda apreensão importante de armas ilegais no último mês" nesta rota marítima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vice-almirante Brad Cooper acusou o Irã de "envio ilegal de ajuda letal" e criticou Teerã por seu "comportamento desestabilizador", segundo um comunicado.

As autoridades iranianas dizem apoiar os rebeldes huthis, mas negam o envio de armas.

O pesqueiro interceptado na quinta-feira transportava cerca de 7.000 lançadores de foguetes e "propulsores usados para lançar mísseis RPG", descreveu a nota.

Em novembro, a Marinha americana já havia anunciado a apreensão de "materiais que poderiam ser usados para fazer combustível para mísseis, assim como explosivos", em um navio procedente do Irã e destinado aos rebeldes iemenitas.

Iniciada em 2014, a guerra no Iêmen deixou centenas de milhares de mortos e originou uma das piores crises humanitárias do mundo.

Uma trégua, mediada pela ONU em abril, deu um respiro de seis meses a esse país devastado, mas ela não foi prorrogada após expirar, no final de outubro.

rcb/tp/hj/eb/eg/tt

Tags