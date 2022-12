Lesionados, Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa do Mundo do Catar

Após exames realizados na manhã deste sábado, em Doha, foi constatado que o lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus não terão tempo suficiente para se recuperarem de suas lesões e, portanto, estão fora da Copa do Mundo do Catar.

"Conforme anunciado pela CBF após o jogo contra Camarões, os jogadores Alex Telles e Gabriel Jesus passaram por exames na manhã deste sábado (03). Acompanhados pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, eles realizaram uma ressonância magnética no joelho direito que confirmou as lesões e impossibilidade de recuperação a tempo de participar da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022", diz o comunicado da CBF.

aam

