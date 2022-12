"Temos que ficar sentidos durante 24 horas", diz Tite após derrota do Brasil

O Brasil, classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, tem que estar atento sempre para evitar derrotas como a desta sexta-feira para Camarões (1 a 0), no encerramento da fase de grupos, disse o técnico Tite.

"A Copa do Mundo não te dá uma segunda chance. Nessa ela deu. Temos que ficar sentidos durante 24 horas. Amanhã é preparação" para o jogo de oitavas de final contra a Coreia do Sul, disse o treinador brasileiro em entrevista coletiva após a partida.

Com um time reserva e sem o lesionado Neymar, a Seleção perdeu uma invencibilidade de 17 jogos na última rodada do do Grupo G do Mundial, mas vai às oitavas como líder da chave, à frente da também classificada Suíça e dos eliminados Camarões e Sérvia.

"O jogo vai ficando perigoso. Camarões teve, sim, seus méritos, sua força, sua verticalidade e possibilidade de fazer o gol e vencer o jogo. E isso faz parte. Quem perdeu fomos nós. A nossa preparação é conjunta, nossa vitória é conjunta, nossa derrota é conjunta com seu técnico primeiro sendo o porta-voz e um dos responsáveis por esse conjunto todo", acrescentou Tite.

O Brasil enfrentará a Coreia do Sul, segunda colocada do Grupo H do Mundial, na próxima segunda-feira, no estádio 974, às 16h00 (horário de Brasília).

