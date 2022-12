Síria: homem morto em outubro era chefe do EI

O comandante do Estado Islâmico (EI) morto na Síria em outubro era o líder do grupo extremistas - confirmou uma fonte de segurança síria, de acordo com a imprensa estatal nesta sexta-feira (2).

Citada pela agência de notícias Sana, a fonte atribuiu ao Exército e aos grupos locais a operação que levou à morte do chefe do EI, Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi.

Na quarta-feira (30), o grupo informou que ele havia morrido em combate e anunciou um substituto para liderar as células adormecidas restantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Comando Central do Exército americano (Centcom) disse que Hashimi foi morto em uma operação realizada pelos rebeldes sírios na província de Daraa, no sul do país, em meados de outubro, mas afirmou que os Estados Unidos não deram qualquer apoio.

Daraa foi o palco do levante sírio de 2011, mas voltou ao controle do governo em 2018, sob um acordo de cessar-fogo apoiado pela Rússia, aliado de Bashar al-Assad. Os rebeldes foram autorizados a manter armas leves.

bur/rh/pc/meb/tt

Tags