Scaloni rejeita favoritismo da Argentina contra a Austrália: "É preciso jogar futebol"

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, rejeitou nesta sexta-feira o favoritismo de sua equipe no jogo de sábado contra a Austrália, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Se o adversário é inferior, isso temos que ver. Não estou de acordo. É futebol, são 11 contra 11. É preciso jogar futebol", explicou Scaloni em entrevista coletiva.

A Austrália, 37ª do ranking da Fifa, no qual a Argentina é a número 3, nunca passou das oitavas em um Mundial. No Catar, perdeu por 4 a 1 para a França na estreia, mas se recuperou e conseguiu duas vitórias seguidas, contra Tunísia e Dinamarca, por 1 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não me surpreende (a presença da Austrália nas oitavas) porque é uma boa seleção. Fez uma boa eliminatória, chegou perto de se classificar diretamente e se classificou na repescagem. É uma boa seleção, com tradição em Mundiais, isso a torna difícil", acrescentou o treinador argentino.

Scaloni não deu pistas de qual será o time que vai a campo no sábado e não descartou mudanças, apesar da boa atuação contra a Polônia, jogo em que Ángel Di María sentiu um problema muscular e passou a ser dúvida para o duelo com os australianos.

"Sempre pensamos em como enfrentar o adversário, com os melhores jogadores para essa partida. Temos uma ideia de como vamos jogar, inclusive no treino de hoje (sesta-feira) não está claro se a escalação será definida", explicou.

dr/dam/cb

Tags