Dois atacantes morrem no Afeganistão após detonarem carro-bomba

Dois atacantes não identificados morreram depois de detonar um carro-bomba enquanto tentavam invadir a sede do partido do veterano líder islâmico Gulbuddin Hekmatyar em Cabul, nesta sexta-feira (2), anunciou o partido Hezb-e-Islam.

Hekmatyar, considerado um dos senhores da guerra mais implacáveis do país e que serviu como primeiro-ministro na década de 1990, estava presente no local, mas saiu ileso do ataque, disse seu partido em comunicado.

Os dois agressores morreram ao tentar entrar no local, que também abriga uma mesquita, durante as orações de sexta-feira, e um terceiro escapou, informou à AFP Ghairat Baheer, integrante da formação.

"O carro explodiu do lado de fora, então os danos foram mínimos", explicou.

Obaidullah Muddabir, um oficial da polícia local, confirmou a morte de dois agressores e disse que a situação estava "sob controle".

