Di María é dúvida para partida das oitavas de final contra Austrália

Substituído por um leve problema muscular na vitória por 2 a 0 sobre a Polônia na última quarta-feira (30), o atacante Ángel Di María segue em recuperação e ainda é dúvida para o próximo desafio da Argentina, contra a Austrália, no sábado (3) - segundo o técnico Lionel Scaloni.

"Esperamos que ele esteja bem. Hoje (sexta-feira) não posso dizer. Até amanhã podemos esperar e decidir", respondeu Scaloni, ao ser perguntado sobre a condição física do jogador da Juventus, que foi titular nas três partidas anteriores da "Albiceleste".

Questionado por um jornalista, o treinador, que na mesma quarta-feira indicou que o jogador tinha tido um problema no quadríceps, negou que tenha sido confirmada uma contratura.

"Você sabe mais do que eu, que ele tem uma contratura", afirmou, ironicamente. "Ele saiu por desconforto, mas contratura é outra palavra", frisou.

Lionel Messi e Di María são os únicos jogadores que foram titulares em todas as partidas da fase de grupos. Lautaro Martínez esteve no 11 inicial nos dois primeiros jogos, mas, no terceiro, sua vaga foi ocupada por Julián Álvarez.

O lateral-esquerdo Marcos Acuña também foi substituído no mesmo jogo. Em seu caso, a motivação foi o cartão amarelo que havia recebido, segundo Scaloni, que preferiu garantir o jogador nas oitavas de final da Copa do Mundo e chamou Nicolás Tagliafico para campo.

