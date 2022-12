Argentina enfrenta a Austrália como favorita nas oitavas

Depois de ficar na corda bamba na fase de grupos, a Argentina enfrenta, no sábado (3), a surpreendente Austrália com o ânimo renovado e como clara favorita nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

O tropeço na estreia contra a Arábia Saudita (derrota por 2 a 1) dificultou a vida dos argentinos, que conseguiram resistir à pressão nos duelos seguintes e venceram México e Polônia, ambas por 2 a 0, cumprindo assim o objetivo de terminar em primeiro no grupo C.

Com a liderança da chave, a Argentina evitou um encontro explosivo nas oitavas de final contra a França, a atual campeã mundial.

Uma partida Argentina-Austrália no rúgbi pode parecer mais equilibrada, mas no futebol, pelo histórico e potencial de seus jogadores, a seleção sul-americana é a favorita.

No ranking da Fifa, os argentinos estão em em 3º e os 'aussies' em 38º, mas depois da recente experiência saudita não há espaço para excesso de confiança.

"Assistimos todos os jogos da Copa do Mundo. Vimos as partidas da Austrália. Hoje (...) seja qual for o rival, será complicado, vivemos isso em primeira mão (contra a Arábia Saudita)", alertou Lionel Messi após a vitória contra os poloneses.

Messi não balançou as redes contra a Polônia, e até perdeu um pênalti, depois de ter marcado um gol em cada um das outras duas partidas da primeira fase.

No total, o astro do Paris Saint-Germain acumula oito gols em Mundiais e está a dois do recorde de um argentino nesta competição, os 10 de Gabriel Batistuta.

A principal dúvida da equipe parece ser a condição física de outro atacante, Ángel Di María, substituído na última partida por um problema muscular.

Julián Álvarez e Lautaro Martínez também disputam uma vaga entre os titulares da Argentina.

Do outro lado estará uma Austrália sem grandes craques e que já igualou seu melhor desempenho histórico em uma Copa do Mundo, as oitavas de final da Alemanha-2006, quando era comandada pelo holandês Guus Hiddink.

Na ocasião, os australianos deram um grande sufoco na Itália, que venceu apenas por 1-0, com um gol de pênalti no último minuto.

"É um time irrepreensível. Sempre gostei do Messi, acho que ele é o melhor que já jogou futebol", disse Milos Degenek, um dos zagueiros australianos.

A Austrália é, ao lado do Marrocos, a principal surpresa da primeira fase do Catar-2022.

Na primeira rodada, os australianos foram goleados por 4-1 pela França e ficaram numa situação muito difícil. Mas venceram Tunísia e Dinamarca por 1-0 nas rodadas seguintes.

Argentina e Austrália também terão o obstáculo de ter que jogar no sábado, depois de entrar em campo na quarta-feira no encerramento de seus grupos, o que significa pouco tempo de descanso e recuperação.

"Me parece uma loucura jogar em dois dias e quando somos os primeiros do grupo", reclamou o treinador argentino, Lionel Scaloni, logo após a classificação.

Scaloni, o homem que devolveu a esperança aos torcedores argentinos com os títulos da Copa América em 2021 e na Finalíssima neste 2022, viveu na Copa da Rússia-2018 a eliminação de seu país nas oitavas de final, com derrota de 4 a 3 para a França.

Ele era então o assistente de Jorge Sampaoli, a quem substituiu após a Copa.

