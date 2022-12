AFP se associa a cinco plataformas europeias na luta contra desinformação

A Agence France-Presse (AFP) anunciou, nesta sexta-feira (2), sua participação no desenvolvimento de cinco novas plataformas europeias de combate à desinformação implantadas em dez países e financiadas pela Comissão Europeia.

As plataformas pertencem à rede europeia Edmo (European Digital Media Observatory), "um órgão de coordenação independente criado em 2020 pela Comissão Europeia no âmbito de sua estratégia de combate à desinformação", sob a direção do Instituto Universitário Europeu de Florença.

Após o lançamento, em novembro, de uma primeira plataforma, chamada Gadmo, na Alemanha e na Áustria, "sites" similares foram lançados na quinta-feira (1º), cobrindo os seguintes países: Romênia-Bulgária (Brod), Croácia-Eslovênia (Admo) e Grécia-Malta-Chipre (MedDmo). Em 1º de janeiro de 2023, mais uma será inaugurada, relativa à Hungria (HDMO).

Cada uma dessas páginas on-line foi desenvolvida por um grupo de mídia, por acadêmicos e por especialistas em verificação digital, ou em educação midiática.

De natureza multidisciplinar, elas oferecem ao público em geral "uma ampla variedade de verificações sobre as principais notícias falsas, ou duvidosas, que circulam pelas redes sociais".

Também é possível "aprender a identificar as 'fake news' por conta própria graça a tutoriais" e ter acesso a pesquisas acadêmicas "sobre as principais tendências da desinformação".

Embora esses projetos se beneficiem de financiamento europeu, as organizações selecionadas "agem de forma independente", acrescenta a AFP.

Desde 2021, a Agence France-Presse também é parceira de outros três centros da rede Edmo da Comissão Europeia: "De Facto", na França; "Cedmo", na República Tcheca, na Polônia e na Eslováquia; e "Edmo-Belux", na Bélgica e em Luxemburgo.

A AFP conta com mais de 130 jornalistas encarregados de verificações digitais em mais de 30 países, que interagem com outros profissionais da rede mundial da agência. Eles publicam artigos em 24 idiomas que estão disponíveis gratuitamente no "site" .

