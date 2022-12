PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

CHINA PROTESTOS: China dá sinais de flexibilização na estratégia contra a covid após protestos

=== COPA CATAR ===

DOHA:

Acompanhamento das partidas de quinta-feira: Bélgica-Croácia, Canadá-Marrocos, Alemanha-Costa Rica e Espanha-Japão

DOHA:

Bélgica empata sem gols com a Croácia e está fora da Copa do Mundo

Sem conseguir marcar em um jogo vibrante, a "ótima geração belga" se despediu da Copa do Mundo com um empate nesta quinta-feira em 0 a 0 com a Croácia, que se classificou para as oitavas de final como segunda colocada do Grupo F, que terminou com o Marrocos na liderança.

DOHA:

Marrocos vence Canadá e vai às oitavas do Mundial como líder do Grupo F

O Marrocos superou com facilidade o Canadá nesta quinta-feira (1) e voltará a disputar as oitavas de final de uma Copa do Mundo 36 anos após a única ocasião em que alcançou tal feito, no México, em 1986.

DOHA:

Brasil encara Camarões com o time reserva

Classificado para as oitavas de final de maneira antecipada e com vários titulares lesionados, incluindo Neymar, o Brasil poupará jogadores na partida de sexta-feira (2) contra Camarões, que ainda sonha com uma vaga na segunda fase da Copa do Mundo do Catar.

DOHA:

Rigobert Song põe à prova sua "teoria do perigo" contra o Brasil

Quando estava à beira de ser eliminado nas eliminatórias para a Copa do Catar, Rigobert Song cunhou a "teoria do perigo". Agora convertida em sua marca registrada, o técnico camaronês poderá colocá-la à prova para tentar vencer o Brasil nesta sexta-feira e avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo.

DOHA:

Suíça e Sérvia medem forças por vaga nas oitavas do Mundial em jogo com tensões políticas

Com ambas as equipes com chances de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, Suíça e Sérvia medem forças nesta sexta-feira (2), na última rodada do Grupo G, em um jogo com tensões políticas e um precedente no Mundial da Rússia, em 2018.

=== CHINA PROTESTOS ===

PEQUIM:

China dá sinais de flexibilização na estratégia contra a covid depois de protestos

As autoridades da China deram sinais de uma possível flexibilização da rígida estratégia de tolerância zero contra o coronavírus, após os protestos registrados no país para exigir o fim dos confinamentos e mais liberdade política.

XANGAI:

Corpo do ex-presidente Jiang Zemin chega a Pequim

O corpo do ex-presidente chinês Jiang Zemin chegou a Pequim na tarde desta quinta-feira (1º), enquanto em sua cidade natal, Yangzhou, a população prestava homenagem a ele um dia após sua morte.

PEQUIM:

Polícia chinesa usa tecnologia para localizar manifestantes

A polícia chinesa está empregando sofisticadas ferramentas de vigilância, incluindo programas de reconhecimento facial e rastreamento de telefones, para localizar os manifestantes envolvidos nos recentes protestos e, com isso, sufocar uma histórica onda de revolta no país.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden e Macron exibem força de sua aliança, apesar das divergências

Os presidentes Joe Biden e Emmanuel Macron exibiram, nesta quinta-feira (1º), a sólida aliança entre Estados Unidos e França, apesar das divergências sobre o plano de recuperação industrial americano, considerado "agressivo" por Paris.

WASHINGTON:

As contas abertas da América Latina, segundo três ex-presidentes

A América Latina compartilha os valores do Ocidente, mas precisa da China e carrega fardos como a luta contra as drogas, a pobreza e um Estado de direito fraco, opinam os ex-presidentes Luis Alberto Lacalle, Ernesto Zedillo e Juan Manuel Santos.

HAIA:

Tribunal da ONU apresenta veredicto em disputa entre Chile e Bolívia sobre o Silala

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), a mais alta jurisdição do sistema das Nações Unidas, apresentará seu veredicto sobre a disputa entre Chile e Bolívia sobre o uso das águas do rio Silala nesta quinta-feira (1º), em Haia.

-- EUROPA

GENEBRA:

ONU faz apelo por quantia recorde de US$ 51,5 bilhões para ajuda humanitária em 2023

Diante dos efeitos da mudança climática, do risco de fome e da guerra na Ucrânia, a ONU apresentou nesta quinta-feira (1) um apelo para arrecadar a quantia recorde de 51,5 bilhões de dólares em 2023 para oferecer ajuda humanitária a 230 milhões de pessoas.

MADRI:

Espanha intercepta várias cartas-bomba como a que explodiu na embaixada ucraniana

As autoridades espanholas interceptaram cinco cartas semelhantes à que explodiu na quarta-feira (30) na embaixada ucraniana em Madri, uma das quais dirigida ao presidente do Governo, Pedro Sánchez.

LONDRES:

Novas acusações de racismo chegam no pior momento para a família real britânica

A controvérsia sobre os comentários racistas de uma dama de companhia da rainha ocorre no pior momento para a família real britânica, que busca modernizar sua imagem após as acusações do príncipe Harry e a próxima publicação de suas memórias.

-- ÁSIA

XANGAI:

China lamenta a morte do ex-presidente Jiang Zemin

Com as bandeiras a meio mastro nos edifícios públicos de Pequim e os sites da imprensa estatal em preto e branco, a China está de luto nesta quinta-feira (1º), um dia após a morte do ex-presidente Jiang Zemin.

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Presidente do Irã visita província curda na origem dos protestos

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, visitou a província do Curdistão, nesta quinta-feira (1º), berço dos protestos pela morte de Mahsa Amini, e convocou a população a frustrar o "inimigo", o qual o governo acusa de incitar a agitação.

BEIRUTE:

O que se sabe sobre a morte do chefe do Estado Islâmico?

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) anunciou na quarta-feira a morte do seu líder, Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi, sem especificar a data nem as circunstâncias da sua morte, que segundo os Estados Unidos ocorreu em outubro durante combates na província síria de Deraa. P

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Ex-CEO da FTX pede desculpas e afirma que não tentou cometer fraude

O fundador e ex-CEO da plataforma de compra e venda de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, afirmou que lamenta profundamente a falência da empresa, ao mesmo tempo que negou ter cometido fraude.

WASHINGTON:

Inflação dos EUA é moderada em outubro, a 6% anual

A inflação nos Estados Unidos se moderou em outubro e ficou em 6% em 12 meses - de acordo com o índice PCE, o preferido do Federal Reserve (Fed, Banco Central americano), divulgado nesta quinta-feira (1º) pelo Departamento do Comércio.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

COP15 se reúne em Montreal com a missão de salvar a biodiversidade

Delegados de quase 200 países iniciam, na próxima semana, uma conferência sobre biodiversidade, a COP15, em Montreal para tentar alcançar um grande pacto global para preservar espécies animais e vegetais em meio às mudanças climáticas.

PARIS:

COP15 busca consenso sobre áreas protegidas, povos indígenas e biopirataria

As negociações da COP15 da ONU sobre biodiversidade ainda apresentam vários pontos divergentes. Quais são os objetivos cruciais para alcançar um acordo em 19 de dezembro em Montreal?

GENEBRA:

Desastres naturais e acidentes no mundo causaram danos de US$ 268 bi em 2022

As catástrofes naturais e os sinistros provocados pelo homem no mundo causaram US$ 268 bilhões em perdas desde janeiro de 2022, um pouco menos do que no ano anterior, apesar dos estragos causados pelo furacão Ian nos Estados Unidos e em Cuba.

WASHINGTON:

Recuperar espécies revitaliza ecossistemas

Os cientistas frequentemente estudam as consequências da perda de vida selvagem devido à caça, destruição de habitats e mudanças climáticas. Mas o que acontece quando as espécies à beira da extinção se recuperam?

CIDADE DO VATICANO:

Papa visitará RDCongo e Sudão do Sul de 31 de janeiro a 5 de fevereiro

O papa Francisco visitará a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul de 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023 - anunciou o Vaticano nesta quinta-feira (1º).

