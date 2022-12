Marrocos vence Canadá e vai às oitavas do Mundial como líder do Grupo F

O Marrocos superou com facilidade o Canadá nesta quinta-feira (1) e voltará a disputar as oitavas de final de uma Copa do Mundo 36 anos após a única ocasião em que alcançou tal feito, no México, em 1986.

Os marroquinos, que terminaram a primeira fase como líderes do Grupo F, enfrentarão o segundo colocado do Grupo E, na próxima terça-feira (6), que ainda será decidido entre Japão contra Espanha ou Alemanha e Costa Rica, equipes com resultados que seguem em aberto na chave.

