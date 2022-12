Macron: França e EUA devem 'voltar a ser irmãos de armas'

O presidente francês, Emmanuel Macron, considerou que França e Estados Unidos devem "voltar a ser irmãos de armas", diante da guerra na Ucrânia e das "múltiplas crises".

Os dois países "são os aliados mais fortes, porque essa amizade está enraízada ao longo dos séculos", afirmou, durante uma visita de Estado a Washington.

Seu homólogo americano, Joe Biden, elogiou, por sua vez, em francês, os valores de "liberdade, igualdade e fraternidade", ao recebê-lo na Casa Branca com grande pompa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os Estados Unidos não poderiam pedir um parceiro melhor para trabalhar do que a França", declarou ele, em breves comentários com Macron, enfatizando que a aliança com este país europeu continua sendo "essencial" para a estabilidade mundial.

lb/erl/ad/ap/tt

Tags