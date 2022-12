Lesionado, português Nuno Mendes não deve mais jogar em 2022

O lateral-esquerdo da seleção portuguesa Nuno Mendes, substituído por uma lesão na vitória contra o Uruguai (2-0), perderá o resto da Copa do Mundo, informou uma fonte da seleção lusitana nesta quinta-feira (1).

"Há poucas chances de que ele volte aos gramados antes do final de janeiro", afirmou a fonte.

A Federação Portuguesa confirmou que o lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain sofreu uma lesão na coxa esquerda e que, segundo o departamento médico, Mendes não está disponível "para participar nas atividades da seleção nacional".

O jogador de 20 anos, no entanto, vai continuar "com a delegação e começará os trabalhos de recuperação", acrescentou a entidade em comunicado.

O português não disputou a estreia de Portugal no Mundial contra Gana (3-2) por uma fadiga muscular. De volta contra o Uruguai, foi substituído no intervalo, aos prantos, por Raphaël Guerreiro.

Portugal também já havia perdido o zagueiro Danilo Pereira, há alguns dias, devido a uma fratura nas costelas.

A equipe de Fernando Santos, que já está classificada para as oitavas de final, só precisa de um empate no último jogo da primeira fase, contra a Coreia do Sul na sexta-feira (2), para assegurar a liderança no grupo H.

