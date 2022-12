Cuba convoca eleições gerais para março de 2023

Cuba anunciou nesta quinta-feira (1º) a convocação de eleições gerais em 26 de março de 2023 para renovar o Parlamento, que por sua vez elegerá o presidente da República.

"O Conselho de Estado, conforme estabelecido na Constituição da República e na Lei Nº 127, Lei Eleitoral, de 13 de julho de 2019, decidiu convocar os eleitores da República a eleições nacionais", disse em um breve comunicado.

O ciclo eleitoral teve início em 27 de novembro com a votação municipal e culminará na eleição do presidente no segundo semestre de 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os cidadãos foram às urnas no domingo para eleger por voto direto e secreto 12.427 delegados municipais, nesse país de 11 milhões de habitantes.

O segundo turno das eleições municipais será realizado no próximo domingo em 925 circunscrições, onde nenhum candidato alcançou mais de 50% dos votos.

Entre os 8,3 milhões de eleitores aptos, 68,58% participaram da votação de domingo, a taxa mais baixa desde 1976, quando esse sistema eleitoral foi instaurado.

A oposição ilegal fez um apelo pela abstenção dos eleitores, diante da impossibilidade de competir com os candidatos favoráveis ao governo, tentando capitalizar o descontentamento gerado pela maior crise econômica em três décadas e a pior inflação desde a vitória da revolução em 1959.

Os delegados municipais eleitos nomearão quem deles integrará 50% da Assembleia Nacional do Poder Popular (o parlamento), atualmente de 605 legisladores, número que deve ser reduzido.

Os outros 50% serão indicados por uma comissão de representantes das principais organizações sociais, todas favoráveis ao governista Partido Comunista (único), que não concorre, mas verifica as eleições.

A legislatura atual elegeu o presidente da República, Miguel Díaz-Canel, que pode ser reeleito para mais cinco anos, conforme permite a Constituição.

cb/lp/yow/ic/am

Tags