Coreia do Sul encara Portugal precisando da vitória para ir às oitavas do Mundial

Portugal, que já está com a classificação às oitavas de final garantida, vai encarar na sexta-feira (2) uma Coreia do Sul que precisa vencer se quiser passar de fase na Copa do Mundo do Catar.

Derrotados pelo placar de 3 a 2 por Gana no início da semana, os 'Tigres da Ásia' ocupam a terceira posição no Grupo H com apenas um ponto, empatados com o Uruguai.

Logo, somente uma vitória abriria caminho para a permanência dos sul-coreanos, que não poderão contar com o técnico Paulo Bento à beira de campo. O português foi suspenso após receber um cartão vermelho por reclamação na última partida.

"Será uma grande perda, mas nos fará melhores, vai nos unir mais", disse o seu assistente, Sergio Costa, aos jornalistas.

Costa, que será o encarregado de comandar a equipe sul-coreana, no entanto, não poderá se comunicar com Bento durante a partida.

A Coreia do Sul não passa da fase de grupos desde a edição de 2010, quando caiu nas oitavas para a 'Celeste', que está na mesma situação em sua chave.

Os uruguaios também precisam de uma vitória sobre Gana para passar de fase.

Mas os 'Tigres' não terão vida fácil diante dos portugueses, para os quais basta um empate para avançar em primeiro lugar no grupo.

Caso as previsões se concretizem, o líder da chave evitaria um confronto com o Brasil, primeiro colocado do G, nas oitavas de final.

"Se tivéssemos que enfrentar o Brasil, seria uma partida incrível, mas não acho que o Brasil tenha vontade de nos ver nas oitavas de final, mas bem adiante", disse o técnico de Portugal, Fernando Santos.

"O principal objetivo de todos na seleção é sempre ganhar todas as partidas. Garantimos a classificação às oitavas, mas falta o primeiro lugar. Não estamos preocupados com outros grupos, só pensamos em ser primeiros no nosso", disse o atacante português André Silva.

Com a vaga nas oitavas assegurada, Santos pode realizar algumas mudanças, principalmente levando em consideração as lesões e baixas de seu elenco.

Ruben Dias, Bruno Fernandes, João Félix e Ruben Neves já levaram um cartão amarelo cada e estão pendurados.

Portugal também segue em dúvida se o astro Cristiano Ronaldo estará em campo contra os sul-coreanos. O atacante, o primeiro jogador a marcar gols em cinco edições de Copa do Mundo, não treinou com o grupo na quarta-feira (30), restringindo-se a um "trabalho específico de recuperação".

O treinador português também não poderá contar com o lateral-esquerdo Nuno Mendes, que precisou ser substituído no jogo contra o Uruguai por uma lesão na coxa na última segunda-feira (28) e também não treinou nesta quarta, tampouco com o zagueiro Danilo Pereira, que fraturou três costelas durante um treino.

