Comunicado do Business Wire :unikrn

Os jogadores estão sempre buscando mais e, atenta a estes novos ventos do mercado de games e esportes eletrônicos, unikrn?? aposta nisso. A partir desta quinta-feira (1°), a plataforma de apostas em esports está de volta à cena, totalmente remodelada para uma nova geração de gamers.

Lançada inicialmente há oito anos, unikrn é a plataforma de apostas em videogames e esports mais expansiva do mercado - oferecendo uma maneira segura e acessível para jogadores com idade legal (ou seja, acima de 18 anos em solo brasileiro) turbinarem suas paixões esportivas. A plataforma, que também dispõe de opções de apostas em esportes tradicionais e jogos de cassino, agora está disponível no Brasil . A ideia é avançar na inserção de novos mercados regulamentados em todo o mundo a partir de 2023.

Agora com um visual completamente novo, a plataforma oferece uma interface fácil de usar e que a torna mais fácil e simples para jogadores apostarem sozinhos, com amigos ou até em si mesmos. Com uma transmissão ininterrupta dos títulos de videogames mais populares do mundo, unikrn dá aos jogadores mais maneiras de apostar enquanto assistem ou jogam seus games favoritos.

"No ano passado, o time apaixonado da Entain trabalhou em estreita colaboração conosco para criar um produto seguro, acessível e complacente, em que os jogadores podem confiar - mesmo que nunca tenham feito uma aposta antes", afirma Justin Dellario, CEO da unikrn e Diretor Administrativo de Esports da Entain. "O lançamento de unikrn no Brasil é o primeiro passo para apresentarmos uma plataforma de apostas em videogames e esportes eletrônicos que realmente coloca uma nova geração de jogadores e suas paixões em primeiro lugar", complementa Dellario.

Em constante inovação, unikrn incorporará mais produtos ao portfolio à medida em que a presença da marca se expande. Inicialmente, as ofertas incluirão:

-- UMode: o UMode de unikrn empodera jogadores a apostar em suas próprias habilidades nos jogos que amam, para que possam colocar seus talentos à prova e competir por algo a mais que o direito de se gabar. O UMode oferece aos jogadores uma maneira conveniente de aumentar as apostas de suas partidas classificadas e os recompensa, concedendo-lhes maiores premiações por melhor desempenho nos jogos mais populares do mundo.

-- Jogar: essa modalidade oferece aos jogadores um fluxo ininterrupto de ação em e-sports para apostar, com novos eventos e mercados disponíveis 24 horas por dia. A coleção exclusiva de e-sports virtuais de unikrn apresenta centenas de horas de jogadores de primeira linha se enfrentando em seus esportes favoritos, jogos de luta e muito mais.

-- Apostas de e-sports: a categoria reúne os principais torneios de e-sports e os maiores eventos esportivos em um só lugar, oferecendo aos jogadores mais títulos, mais mercados e mais maneiras de aumentar o nível de diversão todos os dias. Quer você goste de jogos MOBA, Battle Royale ou FPS (First-Person Shooter) clássicos, unikrn apresenta dezenas de títulos de esportes eletrônicos em todos os seus gêneros favoritos.

-- Moneymatch: aquele amigo que sempre se vangloria de ser o melhor jogador está prestes a ser chamado para a disputa. Moneymatch dá aos jogadores a oportunidade de se enfrentarem em lobbies públicos ou privados em meio a uma variedade de títulos diferentes, com direito a se gabar e envolver dinheiro real em jogo. Esta ferramenta da comunidade é a maneira perfeita de decidir qual de seus amigos têm o que é preciso para sair vitorioso.

-- Apostas esportivas: os jogadores podem apostar nos maiores eventos esportivos de todo o mundo. Combinado com as apostas esportivas da unikrn, três milhões de mercados exclusivos são oferecidos todos os meses, permitindo que os usuários personalizem sua experiência de apostas e combinem suas paixões esportivas e por e-sports em um mesmo local.

-- Cassino: essa versão apresenta centenas de títulos de cassino premium que oferecem aos jogadores oportunidades de ganhar todos os dias. De jogos de cartas clássicos aos mais recentes títulos de slots premium, Cassino tem tudo o que os jogadores procuram e muito mais.

-- Recompensas: o sistema de recompensas de unikrn permite que os jogadores ganhem bônus apenas jogando seus títulos favoritos. Depois de vincular sua conta de jogo à sua conta unikrn, os jogadores ganharão recompensas após cada partida que jogarem, que podem ser usadas em todo o conjunto de produtos da plataforma, com oportunidades de ganhos adicionais para cada vitória. Os jogadores também podem ganhar prêmios diários sempre que fizerem apostas na plataforma.

Para mais informações sobre unikrn, visite o site oficial em www.unikrn.com ou siga a empresa no Twitter do Brasil em @unikrnBR.

Sobre unikrn

Fundada em 2014 e reintroduzida pela Entain em 2022, unikrn é a plataforma de videogames e esportes eletrônicos mais expansiva do mercado. Reforçada pela tecnologia premiada da Entain, unikrn oferece mais formas de apostar e as melhores maneiras de ganhar, tudo em uma plataforma segura e protegida, repleta de títulos favoritos dos jogadores para jogar e assistir. A plataforma unikrn é fácil de usar e oferece um fluxo ininterrupto de ação de e-sports que permite aos usuários apostar por conta própria, apostar com amigos ou até mesmo apostar em sua própria habilidade, porque o tempo de jogo é o tempo todo.

Sobre Entain

A Entain plc (LSE: ENT) é uma empresa FTSE100 e um grupo líder global em apostas esportivas, jogos e entretenimento interativo, operando tanto on-line quanto no setor de varejo. O grupo possui um portfólio abrangente de marcas consolidadas. As marcas esportivas incluem bwin, Bet.pt, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds e Sportingbet. As marcas de jogos incluem Foxy Bingo, Gala, GiocoDigitale, Ninja Casino, Optibet, Partypoker e PartyCasino. O grupo opera uma plataforma proprietária em produtos verticais principais e, além de suas operações B2C, fornece serviços a vários clientes terceirizados em base B2B.

O grupo conta com uma joint venture 50/50, a BetMGM, líder em apostas esportivas e iGaming nos Estados Unidos. A Entain fornece a tecnologia e os recursos que impulsionam o BetMGM, bem como jogos e produtos exclusivos, especialmente desenvolvidos em seus estúdios internos. A companhia é residente fiscal do Reino Unido e oferece serviços de apostas e jogos em mais de quarenta territórios regulamentados ou em regulamentação. A Entain é líder em ESG, membro do FTSE4Good, do DJSI e possui classificação AA pela MSCI. O grupo estabeleceu uma meta baseada na ciência, comprometendo-se a ser carbono líquido zero até 2035 e, por meio da Entain Foundation, apoia uma variedade de iniciativas, com foco em apostas mais seguras, esportes populares, diversidade em tecnologia e projetos comunitários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005236/pt/

Contato

Dustin Winn Rogers & Cowan PMK unikrn@rogersandcowanpmk.com

