Comunicado do Business Wire :International WELL Building Institute

O International WELL Building Institute (IWBI) anunciou hoje o lançamento da WELL Equity Rating, uma nova classificação concebida para ajudar as organizações a atuar conforme suas metas de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade bem como melhorar a cultura da empresa e a saúde dos funcionários. Mais de 30 organizações de liderança, incluindo AvalonBay Communities, Canderel, Empire State Realty Trust, JLL, Overbury, Shaw Industries e a Faculdade de Ciências Ambientais e Florestais da State University of New York (SUNY), já se inscreveram na classificação, demonstrando seu compromisso em criar lugares onde todos tenham iguais oportunidades de prosperar.

Ao fornecer um roteiro com base em evidências, a WELL Equity Rating capacita as organizações a satisfazer melhor as necessidades de populações marginalizadas e carentes bem como adotar uma abordagem orientada à ação para criar lugares equitativos e prioritários às pessoas. A classificação inclui mais de 40 recursos abrangendo seis áreas de ação: experiência e retorno do usuário, contratação responsável e práticas trabalhistas, benefícios e serviços de saúde, programas e espaços de apoio, além do envolvimento da comunidade. A classificação valida as ações de uma organização para promover a saúde e o bem-estar; celebrar a diversidade, equidade, inclusão (DEI) e acessibilidade; e promover a sensibilidade ao abordar as disparidades em populações tradicionalmente marginalizadas ou carentes.

"Organizações em todo o mundo estão adotando o poderoso papel que o lugar pode desempenhar para nivelar o campo de jogo e garantir que todos se sintam bem-vindos, vistos e ouvidos", disse Rachel Hodgdon, Presidente e Diretora Executiva do IWBI."Muitas organizações se comprometeram com a DEI, mas poucas têm um roteiro para ativação. A WELL Equity Rating é uma nova oferta transformadora que capacita as organizações a cumprir suas promessas, com estratégias e ações baseadas em evidências que melhoram e fortalecem a cultura da empresa, avançam nas metas de DEI e abordam disparidades em populações carentes.

Durante dois anos, o IWBI vem colaborando com sua Assessoria de Equidade em Saúde, aprendendo com mais de 200 consultores especialistas participantes de 26 países. Um prestigiado grupo com mais de 40 co-presidentes liderou a Consultoria, emprestando seu enorme conhecimento e experiência em equidade em saúde, DEI, construção e pertencimento comunitário, e design acessível. O processo de desenvolvimento também incluiu retorno e contribuições de outras pessoas com experiência vivenciada que representam as populações-alvo priorizadas pela classificação. Isto inclui BIPOC (negros, indígenas e outras pessoas de cor), imigrantes de primeira geração, indivíduos LGBTQ+, cuidadores primários e pessoas com deficiência física e/ou transtorno neurológico.

"Igualdade e saúde andam de mãos dadas. Esta classificação tem tudo a ver com tornar oportunidades equitativas acionáveis, concebendo lugares mais saudáveis que sejam acessíveis a todos e cumprindo a promessa de uma cultura mundial de saúde e pertencimento", disse Kimberly Lewis, Vice-Presidente Executiva de Equidade, Engajamento e Eventos no IWBI. "Pois, como sabemos, a equidade é a base para organizações mais saudáveis, fortes e prósperas."

Vários estudos mostram que funcionários em locais de trabalho diversificados e inclusivos têm maior probabilidade de inovar, desfrutar de seus trabalhos, trabalhar mais e por último, ficar com seus empregadores por mais tempo. Diversas organizações também foram consideradas 1,32 vezes mais produtivas e 21% mais lucrativos do que seus pares. A WELL Equity Rating oferece às organizações um caminho tangível para ajudá-las a cumprir seus compromissos de DEI e transformar a forma como os locais de trabalho são projetados, gerenciados e operados para criar ambientes onde todos possam prosperar e mostrar sua autenticidade.

Coincidindo com o lançamento, em uma demonstração de liderança, mais de 30 organizações representando diversos setores já se inscreveram para buscar a WELL Equity Rating em mais de 1.000 locais.

A equidade é um princípio central do WELL Building Standard; a maioria dos recursos da WELL Equity Rating foi extraída de estratégias existentes do WELL, cada uma respaldada por pesquisas que demonstram resultados mais equitativos para uma ou mais das populações-alvo. Com a ajuda do Health Equity e do WELL Concept Advisories, o IWBI também desenvolveu novos recursos beta e partes para reforçar a nova oferta. Esta nova designação será acrescentada ao conjunto de ofertas do IWBI que inclui o WELL Health-Safety Rating e o WELL Performance Rating. Cada classificação pode ser obtida como uma designação ou marco independente para uma WELL Certification com base no local ou para o WELL Score de uma organização.

"Ao impulsionar a responsabilidade e a ação, a WELL Equity Rating irá servir como uma ferramenta importante para ajudar as organizações a atualizar seus compromissos de DEI, viver seus valores e efetuar mudanças duradouras", disse a Dra. Angelita Scott, Diretora e Líder de Conceito de Comunidade no IWBI, que também atuou como arquiteta principal da classificação. "Somos muito gratos a todos os nossos consultores e partes interessadas de todo o mundo com diferentes formações, conhecimentos e experiências vividas que apoiaram este esforço. É devido a sua visão, contribuição e dedicação que conseguimos criar uma solução verificada por terceiros que irá elevar as vozes historicamente excluídas, aprimorar o desempenho de ESG e melhorar os resultados organizacionais."

Em setembro, o Conselho de Governança do IWBI, o corpo de liderança encarregado por defender a integridade do WELL mediante rigorosos critérios de desenvolvimento padrão, ratificou por unanimidade a WELL Equity Rating. O Conselho de Governança é formado por ilustres líderes de pensamento, médicos, profissionais de saúde pública e executivos de negócios a nível mundial, como o Dr. Richard Carmona, o 17º Cirurgião Geral dos EUA; Cheryl Durst, Presidente e Diretora Executiva da International Interior Design Association (IIDA); Dr. Yao Wang, Diretor Geral do International Institute of Green Finance; Alison Omens, Diretora de Estratégia da Just Capital; Mona Naqvi, Chefe Global de ESG e Estratégia de Mercado de Capitais da S&P Global; e Nancy Roman, Presidente e Diretora Executiva da Partnership for a Healthier America.

Apresentamos a seguir o que alguns dos primeiros usuários estão dizendo sobre a WELL Equity Rating:

"O compromisso da ESF com a WELL Equity Rating foi um retumbante 'sim', pois trabalhamos para aprimorar e oferecer acesso equitativo à saúde e ao bem-estar de nosso campus. A classificação irá nos orientar no reconhecimento de populações tradicionalmente sub-representadas e na promoção da inclusão celebrando a diversidade que torna este campus tão vibrante e bem-sucedido", disse a Presidente da Faculdade de Ciências Ambientais e Florestais da SUNY, Joanie Mahoney. "Apreciamos o trabalho e a orientação do IWBI na criação desta classificação e continuamos a liderar o caminho, ao colocar as pessoas em primeiro lugar."

"Na Shaw, nos esforçamos para criar um futuro melhor e um mundo melhor. Um mundo no qual valorizamos e investimos coletivamente na saúde, no bem-estar e no sucesso de todas as pessoas E de nosso planeta. Um futuro seguro e protegido para as próximas gerações", disse Kellie Ballew, Vice-Presidente de Sustentabilidade Global e Inovação na Shaw Industries. "A WELL Equity Rating se alinha com este compromisso e se destaca para oferecer validação externa de nossos esforços."

"A Ivanhoé Cambridge tem orgulho de fazer parte das primeiras a adotar a WELL Equity Rating. Como liderança imobiliária responsável, olhamos para nossos espaços pelas lentes do investidor e do empregador", disse Sunita Mahant, Chefe de Impacto Social e Inclusão, Investimento Sustentável na Ivanhoé Cambridge. "Nossa participação consolida nosso compromisso com a criação de espaços inclusivos. Quando as pessoas entram em nossos prédios, queremos que tenham uma sensação de pertencimento. Isto começa com nossos próprios funcionários, sendo por isto que estamos iniciando nosso envolvimento com nossa própria sede em Montreal."

"Diversidade, equidade e inclusão (DEI) lançam luz sobre as necessidades e prioridades de populações carentes e sub-representadas, que são alguns dos membros mais valiosos de nossa comunidade", disse Raymond Rufino, Diretor Executivo da NEO. "Ainda estamos no início de nossa jornada de DEI, mas damos as boas-vindas ao roteiro que a WELL Equity Rating fornece para garantir que nossas organizações e espaços sejam seguros, respeitosos e acolhedores a cada pessoa. Estamos empolgados por ser um dos primeiros a adotar a classificação e esperamos que muitas outras empresas participem da jornada."

"A Green Building Holdings (GBH), junto com nossas quatro unidades de negócios na SIG, BlueO, GBES e Aetos, estão avaliando continuamente nossos esforços de DEI em toda a empresa", disseBeka Rund, Chefe de Pessoal na Green Building Holdings. "Estamos animados em adotar a WELL Equity Rating para felicitar, medir e avaliar nossa empresa pela melhoria contínua. Nossa meta é ter uma cultura inclusiva e liderar pelo exemplo para nossa empresa e para o setor como um todo."

"O programa WELL Equity fornece estratégias comprovadas para informar e validar o compromisso da AHA com nossos funcionários e futuros funcionários", disse Adam Jennings, Diretor de Energia, Sustentabilidade e Operabilidade na AHA Engineers. "Os efeitos vão muito além da AHA através de nosso serviço e dos serviços que oferecemos a nossos clientes e comunidade."

Sobre o International WELL Building Institute

O International WELL Building Institute (IWBI) é uma corporação de utilidade pública e a organização líder mundial com foco na implantação de locais que priorizam as pessoas para promover uma cultura internacional de saúde. O IWBI mobiliza sua comunidade mediante a administração do WELL Building Standard (WELL) e das classificações do WELL, gerenciamento da credencial WELL AP, busca de pesquisas aplicáveis, desenvolvimento de recursos educacionais e defesa de políticas que promovam a saúde e o bem-estar em todos os lugares. Mais informação sobre o WELL podem ser encontradas aqui.

O International WELL Building Institute pbc é uma subsidiária integral do Delos Living LLC. International WELL Building Institute, IWBI, WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL Portfolio, WELL Score, The WELL Conference, We Are WELL, WELL Community Standard, WELL Health-Safety Rating, WELL Health-Safety Rated, WELL Equity, WELL Performance Rated, WELL Performance Rating, Works with WELL, WELL e outros, e seus logotipos respectivos são marcas comerciais ou marcas de certificação do International WELL Building Institute pbc nos EUA e em outros países.

Nota aos Editores:

O QUE SIGNIFICA EQUIDADE EM SAÚDE?

Nossa visão se alinha com a definição de equidade em saúde da Robert Wood Johnson Foundation, onde "todos têm uma oportunidade equitativa e justa de serem os mais saudáveis possíveis". Ao contrário da igualdade, que envolve dar a todos a mesma coisa, a equidade "reconhece que cada pessoa tem circunstâncias diferentes e aloca recursos e oportunidades com exatidão, necessários para obter um resultado igual."

Respaldamos fatores de saúde positivos e preventivos na crença de que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas está intimamente ligada à capacidade de uma pessoa prosperar. Reconhecemos que as pessoas se beneficiam deste "estado de equilíbrio" resultante de uma vida ideal em mente, corpo e espírito, se sentindo "contentes, conectadas ao propósito, às pessoas e à comunidade."

Cumprir esta missão significa reconhecer que muitas disparidades de saúde estão enraizadas em condições sistêmicas e determinantes sociais, incluindo o modo como os locais de trabalho são projetados, gerenciados e mantidos, o que impõem ônus significativos à saúde de certas populações carentes. A definição da RWJF define o acesso equitativo à saúde como um resultado essencial, enquanto a diversidade e a inclusão são maneiras de alcançar este objetivo.

