Comunicado do Business Wire :Energy Globe Foundation

Em uma cerimônia extremamente emocionante em 30 de novembro em Viena do prêmio ambiental mais importante do mundo, os ganhadores mundiais de sustentabilidade foram escolhidos nas 5 categorias, Terra, Fogo, Água, Ar e Juventude.

From left to right - Freya Burton (LanzaTech - Winner Category AIR from China), Sarah Alexander (nurture.farm, AgTech Startup - Winner Category EARTH from India), Karl Boyce (ARC Power - Winner Category FIRE from Rwanda), Roberta Dixon-Valk (Take 3 for the Sea - Winner Category YOUTH from Australia), Rodrigo Oliveira (Eco Panplas - Winner Category WATER from Brazil) (Photo: Business Wire)

Durante mais de 20 anos, os prêmios do Energy Globe são concedidos anualmente. No total, foram inscritos mais de 30.000 projetos sustentáveis, propondo soluções inovadoras para problemas ambientais. Isto foi confirmado por especialistas de alto escalão em um grupo de discussão antes da cerimônia, entre eles o Prêmio Nobel, Prof. Mohan Munasinghe: "Não faltam soluções para nossas crises atuais, como os muitos projetos inscritos para o Energy Globe demonstraram de modo impressionante. É importante informar as pessoas e os atores econômicos ao redor do mundo sobre estas soluções e motivá-los para que participem em sua implementação."

Para chegar a isto, o portal exclusivo www.checkpoint.eco foi introduzido para fornecer assessoria sobre a eficiência energética.

Na categoria "Terra", foram designados projetos da Etiópia, República Tcheca e Índia, mostrando como amplas áreas de terra podem ser novamente férteis através do reflorestamento ou da substituição de enchimentos de plástico por resíduos biológicos e fungos. O ganhador veio da Índia, onde uma bioenzima evitou a queima de milhões de hectares de campos de palha e aumentou a fertilidade do solo ao mesmo tempo.

O projeto ganhador na categoria "Fogo" veio de Ruanda, onde a eletricidade ecológica está sendo disponibilizada e acessível a todos. Os projetos nomeados de Portugal e da Suíça apresentaram eletricidade ecológica com uso de energia das ondas do mar e uma economia de energia de 90% para armazenamento de dados em centrais de dados, respetivamente.

Um projeto do Brasil, que mantém 17 bilhões de litros de água potável limpos ao ano mediante coleta e reciclagem de garrafas de óleo, venceu a categoria "Água". Os finalistas da Eslovénia e da Jordânia mostraram como os filtros nas máquinas de lavar impedem que as fibras de microplástico entrem em águas residuais e como as águas residuais podem ser purificadas mesmo em áreas remotas.

Na categoria "Ar", o projeto vencedor da China recicla CO2, produzindo assim novos combustíveis. Projetos da Áustria e do Canadá sugeriram formas de produzir hidrogênio de modo independente e poupar energia em sistemas de ar condicionado, aprimorando a qualidade do ar ao mesmo tempo.

O ganhador na categoria "Juventude" foi um projeto da Austrália, que está ajudando a educar jovens em assuntos ambientais em 129 países.

Ao final, foi concedido um prêmio especial à culinária compatível ao clima, que afeta bilhões de pessoas.

Para mais detalhes, acesse www.energyglobe.info

Pela primeira vez, também foi introduzida uma nova criptomoeda para sustentabilidade, abreviada como SGCf (Sustainable Globe Coin fraction). Graças a um algoritmo recém-desenvolvido, a produção do SGCf é energeticamente eficiente e o valor da moeda é gerado mediante projetos de emissão zero, resultando em incentivos financeiros, bem como investimentos em atividades econômicas sustentáveis de baixo carbono. A moeda pode ser armazenada em carteiras digitais, bem como convertida em outras moedas em www.xglober.com. Cada ganhador do Prêmio Mundial Energy Globe recebeu 3.000 euros em SGCf.

Contato de imprensa: Wolfgang Neumann office@energyglobe.info +436641826580

