Chuvas deixam mais dois mortos e milhares de deslocados no Brasil

As chuvas intensas que caem há dias em várias regiões do Brasil causaram duas novas mortes em Santa Catarina e deixaram mais de quatro mil deslocados na Bahia, informaram autoridades nesta quinta-feira (1º).

Em Santa Catarina, as chuvas causaram inundações e provocaram duas mortes: uma pessoa que foi eletrocutada e outra soterrada após um deslizamento, informou o serviço da Defesa Civil catarinense. Um bombeiro permanecia desaparecido.

Imagens aéreas divulgadas pelas autoridades mostravam bairros inteiros de São João Batista, cidade do interior catarinense, tomados pela enchente. Em vídeos, alguns bombeiros apareciam prestando socorro em casas e vias públicas com a água na altura do quadril.

Na região metropolitana de Florianópolis, a água alagou o térreo de um shopping, segundo um vídeo publicado no portal de notícias G1, que mostrava as escadas rolantes parcialmente cobertas pela água.

Até o momento, as autoridades deste estado do sul do país registaram mais de mil deslocados.

No estado da Bahia, as chuvas mantinham em estado de emergência nove municípios e mais de quatro mil pessoas foram deslocadas de suas casas, segundo a Defesa Civil.

Fortes chuvas castigam há dias diversas regiões do Brasil.

Um deslizamento ocorrido na segunda-feira em uma rodovia na região montanhosa no litoral do Paraná deixou ao menos dois mortos. Nesta quinta, bombeiros continuavam em busca de desaparecidos debaixo da lama.

"A estimativa de potenciais vítimas foi reduzida para menos de 30 pessoas", informou o governo do Paraná, em relação à estimativa anterior dos bombeiros de que os desaparecidos poderiam variar de 30 a 50.

"Por conta do grande volume de terra, ainda não é possível especificar com exatidão a quantidade de veículos e vítimas que podem estar soterrados no local", explicou o governo nesta quinta.

Imagens impressionantes divulgadas pelos bombeiros mostraram uma enorme mancha marrom no meio da vegetação e a estrada asfaltada, onde mal podiam ser vistos os veículos arrastados.

No último verão, os deslizamentos provocados pelas fortes chuvas deixaram centenas de vítimas no Brasil.

A pior tragédia ocorreu em fevereiro passado, quando mais de 200 pessoas morreram em Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro.

