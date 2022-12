Brasil encara Camarões com o time reserva

Classificado para as oitavas de final de maneira antecipada e com vários titulares lesionados, incluindo Neymar, o Brasil poupará jogadores na partida de sexta-feira (2) contra Camarões, que ainda sonha com uma vaga na segunda fase da Copa do Mundo do Catar.

O técnico Tite decidiu preservar os jogadores no confronto contra os 'Leões Indomáveis' no estádio Lusail de Doha (16H00 de Brasília), que encerra o Grupo G, depois que Neymar e os laterais titulares, Danilo e Alex Sandro, sofreram lesões nas duas primeiras partidas, em que o Brasil venceu a Sérvia (2-0) e a Suíça (1-0).

"O calor desgasta também, os jogos são intensos, as equipes são boas, então o rodízio vai ser importante. Tivemos três jogadores que já sentiram algo, será importante dar um descanso para quem já jogou dois jogos", afirmou o volante Fabinho, um dos beneficiados com a decisão do treinador.

O Brasil precisa de apenas um empate contra Camarões para garantir o primeiro lugar no Grupo G. O outro jogo que encerra a chave será disputado entre Sérvia e Suíça.

A equipe de Tite tem seis pontos, os suíços três, enquanto sérvios e camaroneses têm apenas um ponto, mas todas as equipes ainda têm chances de conseguir a outra vaga da chave nas oitavas.

A situação tranquila na tabela permite à seleção fazer um rodízio de jogadores. Até o momento, 19 dos 26 convocados já entraram em campo.

Tite tem apenas três dúvidas para o time que começará a partida de sexta-feira: Fred ou Bruno Guimarães como segundo volante, Everton Ribeiro ou Rodrygo na posição que seria de Neymar e Gabriel Jesus ou Pedro como centroavante.

A partida deve marcar o retorno ao time do veterano lateral Daniel Alves. Aos 39 anos, ele será o capitão da seleção e será o jogador mais velho a disputar um jogo de Copa do Mundo pelo Brasil, superando o capitão Thiago Silva (38).

O atleta, muito questionado porque não disputa uma partida oficial desde setembro, registraria assim um novo recorde em sua carreira de jogador de futebol com mais títulos da história (43).

O sonho de Camarões de avançar pela segunda vez na história às oitavas de final de uma Copa, depois da campanha histórica na Itália-1990 com Roger Milla, não é fácil de ser alcançado.

Apesar do duelo contra o time reserva do Brasil, a seleção treinada por Rigobert Song enfrenta problemas desde o afastamento, por motivos disciplinares, do goleiro titular, André Onana, alguns minutos antes do empate contra a Sérvia (3-3), na segunda-feira.

Devis Epassy será novamente o titular do gol camaronês.

O principal atacante da seleção africana, Eric Maxim Choupo-Moting, é a principal esperança da equipe contra a sólida defesa brasileira, que ainda não sofreu gols no Mundial.

"Não viemos à Copa do Mundo apenas para participar. Ainda temos algo a mostrar no torneio, mesmo sabendo que o Brasil é uma grande equipe", declarou o técnico Song.

