Alemanha vence Costa Rica (4-2) mas é eliminada da Copa do Mundo

A Alemanha repetiu o fiasco da Copa do Mundo da Rússia-2018 e foi eliminada do Mundial do Catar também na fase de grupos, apesar de ter vencido a Costa Rica por 4 a 2 nesta quinta-feira no estádio Al Bayt em Al Khor, perto de Doha.

A vitória alemã foi insuficiente devido ao triunfo do Japão por 2 a 1 contra a Espanha de virada na outra partida da chave E.

Em uma partida com um segundo tempo alucinante, os gols alemães foram marcados por Serge Gnabry (10), Kai Havertz (73 e 85), e Niclas Füllkrug (89). A Costa Rica chegou a virar o placar por meio de Yeltsin Tejeda (58) e Juan Pablo Vargas (70).

A Alemanha terminou a fase de grupos em terceiro lugar com 4 pontos, os mesmos da vice-líder Espanha (mas com um saldo inferior ao dos espanhóis). O Japão acabou em primeiro, com 6 pontos e a Costa Rica em último, com 3.

