Wall Street fecha em forte alta após declarações do presidente do Fed

A bolsa de Nova York fechou em forte alta nesta quarta-feira (30), aliviada com as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, que sinalizou para uma possível moderação dos aumentos das taxas básicas de juros nos Estados Unidos em dezembro.

"O momento de moderar os aumentos dos juros pode chegar em dezembro", disse Powell, destacando que é "provável", no entanto, que as taxas permaneçam elevadas "durante um certo tempo" para conter a inflação de forma duradoura.

Após fala de Powell, o índice Dow Jones registrou alta de 2,17%, o tecnológico Nasdaq subiu 4,41% e o S&P 500, 3,08%, ao soar o sino do fechamento em Wall Street.

