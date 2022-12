UE propõe tribunal especial para julgar a Rússia por guerra na Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs nesta quarta-feira (30) a formação de um "tribunal especializado" para investigar e processar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro.

"Enquanto continuamos apoiando o Tribunal Penal Internacional (TPI), propomos o estabelecimento de um tribunal especializado, apoiado pelas Nações Unidas, para investigar e processar o crime de agressão da Rússia", disse Von der Leyen em uma mensagem de vídeo.

"Estamos prontos para começar a trabalhar com a comunidade internacional para obter o apoio internacional mais amplo possível para este tribunal", acrescentou a funcionária alemã, para quem a invasão russa da Ucrânia "trouxe morte, devastação e sofrimento indescritível".

"A Rússia deve pagar por seus horríveis crimes, incluindo o crime de agressão contra um Estado soberano", argumentou.

Em sua mensagem, Von der Leyen acrescentou que a Rússia também deve pagar o custo financeiro da devastação provocada na Ucrânia.

"Rússia e seus oligarcas devem compensar a Ucrânia pelos danos e cobrir os custos da reconstrução do país. E temos os mecanismos para fazer com que a Rússia pague. Bloqueamos 300 bilhões de euros (cerca de 310 bilhões de dólares) das reservas do Banco Central russo", afirmou.

O governo da Ucrânia elogiou a proposta da UE nesta quarta-feira.

"É exatamente o que propomos há muito tempo", afirmou no Telegram o chefe de gabinete da Presidência ucraniana, Andrii Yermak.

