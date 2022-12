PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

CHINA MORTE: Ex-presidente Jiang Zemin morre aos 96 anos

CHINA PROTESTOS: Manifestantes enfrentam a polícia em grande cidade do sul do país

=== COPA CATAR ===

DOHA:

Acompanhamento das partidas de terça-feira: Tunísia-França, Austrália-Dinamarca, Polônia-Argentina e Arábia Saudita-México

DOHA:

França perde para Tunísia, mas passa como primeira do Grupo D da Copa do Mundo

Uma França repleta de reservas perdeu por 1 a 0 para a Tunísia nesta quarta-feira, em Doha, uma derrota que não impediu os atuais campeões mundiais de alcançar a primeira posição do Grupo D da Copa do Mundo, no qual a Austrália também se classificou para as oitavas de final após vencer a Dinamarca pelo mesmo placar.

(fbl Mundial 2022 Catar Grupod WC, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Alisson, o goleiro que ainda não sujou o uniforme no Catar

Alguns nem repararam que o goleiro Alisson Becker raspou a barba e depois o bigode. A explicação é simples: as câmeras raramente focam no goleiro brasileiro, que não recebeu um único chute direto a gol em 194 minutos de jogo na Copa do Mundo do Catar.

(BRA fbl Mundial 2022 Catar GrupoG WC, Perfil, 690 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Stéphanie Frappart, a pioneira da igualdade na arbitragem

Carismática e respeitada, a francesa Stéphanie Frappart será a árbitra do confronto entre Alemanha e Costa Rica pela Copa do Mundo do Catar na quinta-feira (1), uma partida que vale a vaga para as oitavas de final, quebrando a última barreira que faltava em sua carreira pioneira no futebol.

(Fbl FRA CRC GER 2022 GrupoE Catar WC, Perfil, 670 palavras, já transmitida)

FOTOS

SÃO PAULO:

Verde e amarelo volta a colorir 'looks' da torcida brasileira

Top amarelo com detalhes em verde, calças largas e tênis combinando, sombras nos olhos e unhas nas cores da bandeira para completar o "look". Júlia Barbosa não deixou nem um detalhe de fora ao se arrumar para torcer pela Seleção em um bar de São Paulo.

(BRA fbl sociedade Mundial Catar Wc moda, Reportagem, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

DOHA:

Catar informa 414 vítimas fatais em acidentes de trabalho entre 2014 e 2020

Entre 2014 e 2020, 414 pessoas morreram em "acidentes de trabalho no Catar, entre todos os setores e nacionalidades incluídas", informaram os organizadores da Copa do Mundo de 2022, após as primeiras declarações neste sentido do secretário-geral do comitê organizador.

(Fbl Mundial trabalho 2022 Catar direitos WC migração, Prev, 470 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

DUBAI:

Comunidade LGBTQI+ no mundo árabe teme aumento da homofobia após a Copa do Mundo

"O Mundial irá acabar, a Fifa irá embora e o ódio irá continuar": no Golfo e na comunidade árabe, muitos lamentam os protestos ocidentais pró-LGBTQI+ contra o Catar e temem um aumento da homofobia na região.

(Fbl Mundial 2022 Catar direitos lgbtqi+ sociedade, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Espanha, que só precisa de um empate, garante que vai buscar a vitória contra o Japão

A Espanha enfrenta o Japão nesta quinta-feira em sua última partida da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, na qual busca os três pontos que garantem a classificação para as oitavas de final como líder da chave E.

(Fbl ESP JAP 2022 GrupoE Catar WC, Apresentação, 520 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Alemanha encara Costa Rica para evitar nova eliminação na fase de grupos

Com os fantasmas da Copa do Mundo da Rússia-2018, a Alemanha enfrentará a Costa Rica nesta quinta-feira (1) com a obrigação de vencer para tentar se salvar de uma segunda eliminação consecutiva na fase de grupos.

(Fbl ALM CR 2022 Catar WC, Apresentação, 520 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Em crise, Bélgica enfrenta uma organizada Croácia pelas oitavas da Copa do Mundo

Segundo e terceiro colocados na última Copa do Mundo, Croácia e Bélgica vivem momentos opostos no Catar: os croatas estão com a classificação às oitavas de final encaminhada, enquanto os belgas vivem divergências dentro e fora de campo.

(Fbl BLG CRO 2022 Catar WC, Apresentação, 520 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Brasil treina com time formado por reservas antes de jogo contra Camarões

O Brasil, classificado para as oitavas de final e com desfalques importantes, como o do lesionado Neymar, treina nesta quarta-feira com um time formado por reservas antes do jogo contra Camarões, na sexta-feira, no encerramento do Grupo G da Copa do Mundo do Catar.

(Fbl BRA CAM 2022 Catar WC, Prev, 420 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== CHINA MORTE ===

PEQUIM:

Ex-presidente chinês Jiang Zemin morre aos 96 anos

O ex-líder chinês Jiang Zemin, que comandou a transformação do país do final dos anos 1980 até o início do século XXI, faleceu nesta quarta-feira (30), aos 96 anos - anunciou a agência de notícias estatal Xinhua.

(China política morte sociedade governo história, Prev, 670 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS DE ARQUIVO, VÍDEO, INFOGRÁFICO

PEQUIM:

Jiang Zemin, o arquiteto do retorno da China ao cenário internacional

O ex-presidente chinês Jiang Zemin, que faleceu nesta quarta-feira (30) aos 96 anos, chegou ao poder depois da repressão dos protestos da Praça Tiananmen (Paz Celestial) em 1989 e durante seu mandato conseguiu projetar a China no cenário internacional.

(China governo política morte, Perfil, 680 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

PEQUIM:

As principais datas na vida do ex-presidente chinês Jiang Zemin

Confira as principais datas na vida e carreira política do ex-presidente chinês Jiang Zemin, que morreu nesta quarta-feira aos 96 anos.

(China governo política morte, Quadro, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

=== CHINA PROTESTOS ===

PEQUIM:

Manifestantes enfrentam a polícia em grande cidade do sul da China em novos protestos

Manifestantes enfrentaram a polícia na cidade de Guangzhou, sul da China, entre a noite de terça-feira e a manhã de quarta-feira (30), de acordo com testemunhas e vídeos divulgados nas redes sociais, em um momento de grandes protestos em todo o país contra as restrições provocadas pela pandemia de covid.

(China vírus política saúde manifestação, Prev, 500 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Macron vai a Washington selar reconciliação com Biden

O presidente da França, Emmanuel Macron, começa nesta quarta-feira (30) uma visita de Estado a Washington, com a expectativa de selar, de forma solene, a reconciliação franco-americana, depois de uma grave crise diplomática e apesar de turbulências em torno do protecionismo comercial dos Estados Unidos.

(EUA França política diplomacia, Prev, 700 palavras, já transmitida)

LIMA:

Mais de um século depois, mural pré-hispânico é redescoberto no Peru

A redescoberta, no norte do Peru, de um mural pré-hispânico com cenas mitológicas, que os arqueólogos só tinham visto em fotografias tiradas no início do século XX, tem um valor excepcional, devido ao seu bom estado - afirma o pesquisador suíço Sam Ghavami, por trás do projeto.

(Peru história arqueologia história, Prev, 410 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

MADRI:

Carta-bomba enviada à embaixada da Ucrânia em Madri fere uma pessoa

Um funcionário da embaixada ucraniana em Madri foi ferido "levemente" por "uma explosão" ao manusear uma carta nesta quarta-feira (30), informaram à AFP fontes policiais.

(Ucrânia Espanha Rússia guerra violência embaixada, Prev, 500 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

UE propõe tribunal especial para julgar Rússia por guerra na Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs nesta quarta-feira (30) a formação de um "tribunal especializado" para investigar e processar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro.

(UE Rússia Ucrânia conflito justiça crimes, Prev, já transmitida)

LONDRES:

Meghan Markle sofreu ameaças de morte no Reino Unido, diz policial

O comandante da divisão antiterrorista da polícia britânica, Neil Basu, afirmou que a ex-atriz americana Meghan Markle, de 41 anos, sofreu "repugnantes" ameaças de morte de grupos racistas enquanto era membro ativo da família real britânica.

(GB realeza política polícia migração sociedade segurança, Prev, 430 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Membro do séquito real britânico pede demissão após incidente racista

Uma integrante da comitiva da família real britânica teve que renunciar à sua posição, após fazer perguntas insistentes a uma feminista negra sobre suas origens, durante uma recepção oferecida pela rainha consorte Camilla, em Buckingham - informou o Palácio nesta quarta-feira (30).

(GB realeza racismo, Prev, a ser transmitida)

-- ÁSIA

CABUL:

Atentado contra escola religiosa no Afeganistão mata 16 pessoas

Ao menos 16 pessoas morreram e 24 ficaram feridas nesta quarta-feira (30) em um atentado contra uma madraça (escola muçulmana) na cidade de Aybak, no norte do Afeganistão.

(Afeganistão atentado violência religião sociedade, Prev, já transmitida)

QUETTA:

Atentado reivindicado pelos talibãs deixa três mortos e 23 feridos no Paquistão

Ao menos três pessoas morreram e 23 ficaram feridas nesta quarta-feira (30) em um atentado suicida na região oeste do Paquistão reivindicado pelos talibãs, dois dias após o anúncio do fim do cessar-fogo estabelecido em junho com o governo.

(Paquistão atentado vacinas saúde talibãs extremistas sociedade, Prev, 490 palavras, já transmitida)

BEIRUTE:

Estado Islâmico anuncia morte de seu líder

Derrotado no Iraque e na Síria, o grupo Estado Islâmico anunciou nesta quarta-feira (30) a morte de seu líder, o iraquiano Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi, explicando que ele foi morto "enquanto lutava contra os inimigos de Deus".

(EI Síria Iraque extremistas terroristas, acompanhamento)

-- OCEANIA

SYDNEY:

Parlamento da Austrália censura ex-primeiro-ministro por 'autonomeações' secretas

O Parlamento australiano aprovou nesta quarta-feira uma moção de censura ao ex-primeiro-ministro Scott Morrison devido às 'autonomeações' secretas para comandar vários ministérios durante a pandemia de covid-19.

(Austrália vírus política saúde democracia, Prev, 420 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Inflação na Eurozona registra primeira queda em 17 meses, mas permanece alta

A taxa de inflação na zona do euro registrou sua primeira queda em 17 meses em novembro, desde junho de 2021, mas ainda se mantém alta, a 10,0%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (30) pela agência europeia de estatísticas Eurostat.

(UE Eurozona inflação conjuntura índices economia, Prev, 400 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

GENEBRA:

Fenômeno climático La Niña pode durar até março

O fenômeno climático La Niña, responsável pelo agravamento da seca no Chifre da África, está se mostrando "excepcionalmente persistente" e pode durar até fevereiro ou março - alertou a ONU nesta quarta-feira (30).

(LaNiña clima meio ambiente mudança climática, Prev, já transmitida)

TÓQUIO:

Novo medicamento contra Alzheimer tem resultados positivos

Cientistas comemoraram nesta quarta-feira (30) os resultados de um ensaio clínico que confirma que uma nova droga retarda o declínio cognitivo em pacientes com Alzheimer, mas também apontaram alguns efeitos colaterais importantes.

(Japão saúde ciência Alzheimer pesquisa, Prev, 570 palavras, já transmitida)

PARIS:

Rum cubano e baguete francesa são declarados Patrimônio Imaterial da Humanidade

A elaboração do rum em Cuba e a fabricação da baguete na França são Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade e merecem ser protegidos, declarou a Unesco nesta quarta-feira (30).

(Cuba França Unesco gastronomia sociedade economia, Prev, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

GENEBRA:

Três quartos da população com mais de 10 anos possui um celular (ONU)

Cerca de 75% da população mundial com mais de 10 anos de idade possui um telefone celular em 2022, embora um terço das pessoas ainda não esteja conectada à Internet - informou a ONU nesta quarta-feira (30).

(Mundo comunicações internet sociedade, Ângulo, 580 palavras, já transmitida)

PARIS:

Aos 30 anos, SMS sobrevive apesar do domínio das redes sociais

O SMS completa 30 anos, uma idade respeitável em um mundo tecnológico em constante mudança e que deu origem a aplicativos tão bem-sucedidos quanto WhatsApp, Messenger e Telegram, que aparentemente monopolizam a comunicação

(SMS informática tecnologia comunicações, Prev, 490 palavras, já transmitida)

PARIS:

Há 40 anos acontecia o 1º trasplante permanente de coração artificial

Na noite de 1º para 2 de dezembro de 1982, em Salt Lake City, Estados Unidos, uma equipe médica abriu o peito de um homem para substituir seu coração debilitado por uma prótese permanente. Um feito que marcou o primeiro transplante de coração artificial da história.

(EUA transplante coração ciência saúde história sociedade, Crônica, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS

