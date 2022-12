México vence Arábia Saudita (2-1) mas é eliminado da Copa do Catar

O México venceu a Arábia Saudita por 2 a 1 nesta quarta-feira no estádio de Lusail, em Doha, mas acabou sendo eliminado da Copa do Catar por terminar a fase de grupos com um saldo inferior ao da Polônia, que perdeu para a Argentina por 2 a 0 na outra partida da chave.

Os mexicanos abriram 2 a 0 com gols de Henry Martín (47) e Luis Chávez (52) e chegaram a ficar empatados com os poloneses em tudo (perdendo apenas no critério de cartões amarelos).

Mas o gol de Salem Al-Dawsari nos acréscimos (90 + 5) acabou com as esperanças dos mexicanos, fora da segunda fase de uma Copa pela primeira vez desde o Mundial de 1978.

