México vence Arábia Saudita (2-1) mas, com saldo inferior ao da Polônia, é eliminado da Copa

O México venceu a Arábia Saudita por 2 a 1 nesta quarta-feira no estádio de Lusail, em Doha, mas acabou sendo eliminado da Copa do Catar por terminar a fase de grupos com um saldo inferior ao da Polônia, que perdeu para a Argentina por 2 a 0 na outra partida da chave C.

Os mexicanos abriram 2 a 0 com gols de Henry Martín (47) e Luis Chávez (52) e chegaram a ficar empatados com os poloneses em tudo (perdendo apenas no critério de cartões amarelos).

Mas o gol de Salem Al-Dawsari nos acréscimos (90 + 5) acabou com as esperanças dos mexicanos, fora da segunda fase de uma Copa pela primeira vez desde o Mundial de 1978.

Precisando vencer a todo custo, o técnico do México Gerardo 'Tata' Martino abandonou o esquema ultra defensivo utilizado na derrota para a Argentina (2-0), com uma linha de cinco defensores para conter os ataques de Messi e companhia.

Contra a Arábia Saudita, ele optou por um 4-2-3-1, com Henry Martín comandando o ataque e Alexis Vega e 'Chucky' Lozano, mais abertos.

O capitão Andrés Guardado, lesionado, deu lugar a Orbelín Pineda, mais centralizado. Quem também voltou ao time titular foi Edson Álvarez, que não enfrentou a 'Albiceleste' enquanto Héctor Herrera, titular nas duas primeiras rodadas, foi para o banco.

Já a Arábia Saudita precisava apenas de uma vitória simples para avançar às oitavas de final pela segunda vez em sua histórica (a primeira e única havia sido na Copa dos Estados Unidos, em 1994).

O técnico francês da seleção saudita, Hervé Renard, adotou um 4-4-2, com Saleh Al-Shehri - autor do primeiro gol na vitória sobre a Argentina - e Mohamed Kanno no ataque.

As arquibancadas do estádio Lusail, que será palco da grande final, estavam cobertas de verde e branco, cores das duas seleções.

Mas era possível notar a considerável maioria saudita, apesar do barulho incessante feito pelos mexicanos com gritos de "si, se puede!" ('sim, é possível' em tradução livre) acreditando na classificação.

Logo no primeiro minuto, Orbelín Pineda arriscou de longe para fora, na primeira chance do jogo. Em seguida Vega recebeu na entrada da área e tentou um chute para a defesa do goleiro Mohammed Al-Owais.

O México começou com mais intensidade mas a Arábia Saudita respondeu, levantando sua animada torcida.

Aos 7 minutos, Mohamed Kanno recebeu um cruzamento, ajeitou e chutou alto demais sem perigo para o gol de Ochoa. Pouco depois, Saud foi derrubado na entrada da área mexicana e o árbitro marcou uma falta perigosa. Kanno cobrou por cima do travessão.

Aos 22 minutos, Luis Chavez arriscou o chute de fora da área, mas Al-Owais estava bem posicionado e defendeu.

O México levava mais a bola à área saudita mas sem criar chances de grande perigo, como em uma tentativa de Pineda, mais uma vez defendida sem dificuldades (24).

Aos 35, após um escanteio, Jesús Gallardo tentou o chute mas novamente a bola subiu demais, para a angústia da torcida mexicana.

Nos acréscimos a Arábia Saudita teve uma boa chance. Al-Hassan recebeu um cruzamento perigoso e mergulhou para desviar de cabeça, mas a bola saiu pela linha de fundo perto da trave direita (45 + 5).

E o primeiro tempo terminou assim, com o México dominando mais a posse de bola e cercando a área da Arábia Saudita, mas sem levar grande perigo.

A segunda etapa foi bem mais movimentada, com o México muito mais incisivo no ataque.

Logo aos 2 minutos, os mexicanos tiveram um escanteio ao seu favor. Henry Martín se esticou e conseguiu empurrar a bola para dentro do gol.

Quatro minutos depois o zagueiro Hassan Al-Tambakti puxou Martín perto da área e a falta foi marcada, com direito a cartão amarelo.

Luis Chávez cobrou no ângulo esquerdo sem chances para o goleiro saudita Mohammed Al-Owais. Um golaço que levantou a torcida mexicana.

A frase "Si, se puede" fazia mais sentido do que nunca a essa altura.

Para o delírio da torcida, Lozano balançou a rede saudita mais uma vez, mas o gol foi anulado devido a um impedimento do atacante Martín no lance (50).

O México tentava desesperadamente como no chute de Lozano (66) defendido pelo goleiro saudita, e na tentativa de Henry Martín na área (68) em que bola subiu demais e foi por cima da meta.

Em outra tentativa Chávez cobrou uma falta que tinha endereço certo mas o goleiro saudita fez uma boa defesa (72).

Só dava México, mais confiante na classificação ao saber que a Argentina ia vencendo a Polônia por 2 a 0 no outro jogo do grupo. Faltava apenas um gol.

Pineda arriscou um chute rasteiro, mas a bola foi para fora (75).

Com o tempo passando o desespero tomou conta dos mexicanos, que partiram com tudo para o ataque.

O meia Uriel Antuna, que havia entrado, teve um gol anulado por impedimento, o segundo do México na partida.

E em meio a tantos ataques mexicanos, veio a grande decepção.

Em um contra-ataque, Salem Al-Dawsari diminuiu para os sauditas e colocou um fim ao sonho mexicano no Catar.

