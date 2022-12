Mbappé, um herói inesperado no Uzbequistão

Na busca pelo título mundial com a França, Kylian Mbappé poderá contar com novos apoios no Uzbequistão: o atacante dos "Bleus" é muito querido por lá desde que apareceu por acaso em uma fotografia perto de uma bandeira deste país da Ásia Central.

Depois da vitória da França sobre a Dinamarca (2 a 0), no sábado (26), no Mundial do Catar, Mbappé publicou em sua conta no Instagram uma foto, normal à primeira vista, na qual comemora o gol com a torcida.

A presença nesta imagem da bandeira uzbeque - três faixas horizontais de azul, branco e verde, com uma lua e 12 estrelas - pendurada na grade na frente de Mbappé mudou tudo.

A foto já é uma das mais comentadas no perfil de Mbappé, com cerca de 75 mil comentários. A maioria deles é de "emojis" da bandeira desse país autoritário localizado a 5 mil quilômetros de Paris.

Em comparação, as imagens do atacante do Paris SG com o troféu do Mundial (julho de 2018), ou com Lionel Messi (agosto de 2021), têm 76.000 e 76.500 comentários, respectivamente.

"No começo, fiquei feliz que Mbappé marcou, mas quando vi nossa bandeira foi ainda mais louco. É como se ele tivesse corrido em direção à nossa bandeira", disse Vokhid Radjadov, torcedor da seleção francesa em Tashkent, à AFP, com uma risada.

"Receio que Mbappé não conheça o Uzbequistão, mas, graças a esta foto, muitas pessoas conhecerão nosso país", celebra este homem de 57 anos.

Firuzjan Iakublodjaev, um "influenciador" uzbeque, disse ter ficado feliz com esta "engraçada coincidência".

Ex-república soviética, o Uzbequistão foi governado por Islam Karimov por um quarto de século.

Desde 2016, importantes reformas econômicas e sociais vêm sendo implementadas neste país de 35 milhões de habitantes, cujo governo continua a ser acusado de não respeitar as liberdades fundamentais.

