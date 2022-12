França perde para Tunísia, mas passa como primeira do Grupo D da Copa do Mundo

Uma França repleta de reservas perdeu por 1 a 0 para a Tunísia nesta quarta-feira, em Doha, uma derrota que não impediu os atuais campeões mundiais de alcançar a primeira posição do Grupo D da Copa do Mundo, no qual a Austrália também se classificou para as oitavas de final após vencer a Dinamarca pelo mesmo placar.

A Tunísia se despede do Mundial com uma surpreendente vitória, graças ao gol do capitão Wahbi Khazri (58), e fica com quatro pontos na chave, enquanto França e Austrália avançam com seis pontos cada, mas com os 'Bleus' em vantagem no saldo de gols (+3 contra -1). A Dinamarca, uma das decepções do torneio, diz adeus com apenas um ponto.

mcd/psr/cb

