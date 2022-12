Ex-líder chinês Jiang Zemin morre aos 96 anos

O ex-líder chinês Jiang Zemin, que comandou a transformação do país do final dos anos 1980 até o início do século XXI, faleceu nesta quarta-feira aos 96 anos, anunciou a agência estatal de notícias Xinhua.

Jiang assumiu o poder após a repressão da Praça Tiananmen (Paz Celestial) e levou o país de maior população do mundo a emergir como uma potência global.

bur-je/leg/mar/zm/fp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags