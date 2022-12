EUA evita conectar Cuba ao cabo submarino Arcos-1

Autoridades americanas recomendaram negar uma solicitação para conectar diretamente os Estados Unidos a Cuba por meio de um cabo submarino de telecomunicações, alegando que isso representaria "riscos para a segurança nacional", informou nesta quarta-feira (30) o Departamento de Justiça.

O Comitê para a Avaliação da Participação Estrangeira no Setor de Serviços de Telecomunicações, conhecido como Team Telecom, aconselhou a Comissão Federal de Comunicações (FCC) a recusar o pedido da Arcos-1 USA Inc e A.SurNet Inc. As entidades queriam modificar o sistema Arcos-1 adicionando um segmento ligado aos EUA através de um novo ponto em Cojimar, Cuba.

Esse comitê é formado por funcionários dos departamentos de Justiça, Segurança Nacional e Defesa dos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Enquanto o governo de Cuba representar uma ameaça de contrainteligência para os Estados Unidos e estiver associado a outros que fazem o mesmo, os riscos para nossa infraestrutura crítica são simplesmente grandes demais", afirmou o vice-procurador-geral Matthew Olsen, citado no comunicado.

Os EUA "apoiam uma internet aberta, interoperável, segura e confiável em todo o mundo, incluindo Cuba", mas, "infelizmente, o governo cubano não compartilha dessa opinião", acrescentou.

A solicitação havia gerado preocupações porque o ponto de chegada em Cuba seria propriedade do monopólio estatal de telecomunicações Etecsa.

Isso permitiria ao governo cubano, considerado autoritário pelos EUA, acessar dados confidenciais e as comunicações dos americanos.

O comitê considera que o projeto "apresenta riscos inaceitáveis para a segurança nacional" dos Estados Unidos.

"Esses riscos são exacerbados pelas relações do governo cubano com outros adversários estrangeiros", informou o Departamento de Justiça, que cita China e Rússia, com quem considera que Havana poderia compartilhar informações.

Os sistema de cabos submarinos de fibra ótica são essenciais para a segurança nacional e transportam a maior parte do tráfego mundial de internet, chamadas de voz e dados entre continentes.

erl/gm/ic/mvv

Tags