Espanha, que só precisa de um empate, garante que vai buscar a vitória contra o Japão

A Espanha enfrenta o Japão nesta quinta-feira em sua última partida da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, na qual busca os três pontos que garantem a classificação para as oitavas de final como líder da chave E.

A 'Roja', com quatro pontos, lidera o grupo com um ponto à frente de Japão e Costa Rica, enquanto a Alemanha é a lanterna com apenas um, após perder para o Japão e empatar com a Espanha.

Um empate é suficiente para os jogadores comandados por Luis Enrique Martínez garantirem a presença na próxima fase do Mundial, mas o técnico espanhol já deixou claro que irá atrás de uma vitória que lhes garanta o primeiro lugar.

"O que posso garantir é que vamos ser competitivos, não vamos especular sobre o resultado", disse Luis Enrique no domingo após a partida contra a Alemanha, na qual uma vitória já teria garantido a vaga para a 'Roja'.

"Queremos vencer o Japão. Nos enfrentamos nos últimos Jogos Olímpicos e vários dos seus jogadores foram titulares" como Takefusa Kubo, Hiroki Sakai e Yoshida Maya, apontou o treinador espanhol na noite de segunda-feira no seu canal da Twitch.

A Espanha venceu os japoneses por 1 a 0 nas semifinais de Tóquio-2020, em uma partida em que também marcaram presença jogadores como Pedri, Marco Asensio, Unai Simón e Dani Olmo pela seleção espanhola, que agora estão no Catar.

A partida pode ser a oportunidade para Luis Enrique poupar Gavi, que treinou em separado na segunda e na terça-feira.

"Gavi sofreu uma pancada no joelho (contra a Alemanha) sem complicações. Isso não o impedirá de estar disponível" para a partida contra o Japão, anunciou Luis Enrique em seu canal da Twitch na segunda-feira.

Naquela partida contra os alemães, o capitão Sergio Busquets recebeu um cartão amarelo, o que pode levar Luis Enrique a poupá-lo contra os japoneses. Com isso, Koke poderia ter a oportunidade de entrar como titular.

"O mais importante é que todos temos a mesma mentalidade e são cinco mudanças", destacou Koke na terça-feira, garantindo que toda a equipe está pronta para o que Luis Enrique precisar.

Depois de enfrentar uma Alemanha que disputou de igual para igual a posse de bola, o jogo contra o Japão deverá ser um duelo em que a 'Roja' tomará a iniciativa contra um time asiático que esperará por suas chances no contra-ataque.

O Japão "é um time que trabalha muito bem, ordenado, que junta muita gente atrás, mas sai com muita energia, que tem as ideias claras", alertou Koke na terça-feira.

A seleção japonesa também poderia garantir a vaga com um empate, desde que a Costa Rica também empate com a Alemanha no outro jogo do grupo.

Só uma vitória permitiria avançar à fase seguinte sem ter de olhar para o resultado do outro jogo da chave.

"O jogo contra a Espanha vai ser difícil, mas acho que temos boas chances de vencer", assegurou o técnico japonês Hajime Moriyasu após a derrota para a Costa Rica no domingo.

"A primeira coisa será tentar chegar ao intervalo sem sofrer gols, isso será muito importante", disse o atacante Takumi Minamino na segunda-feira, insistindo que se fechar bem na defesa será uma das chaves para tentar vencer a Roja.

