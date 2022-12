Comunicado do Business Wire :Arm

A Arm anunciou hoje a designação dos novos membros do Conselho Dr. Paul E. Jacobs, presidente e diretor executivo da XCOM Labs e ex-diretor executivo e presidente executivo da Qualcomm Inc., e Rosemary Schooler, ex-vice-presidente corporativa e diretora geral de Centrais de Dados e Vendas por IA para Intel. Ambos trazem à Arm uma experiência significativa em empresas de capital aberto, que abrange desenvolvimento de tecnologia, estratégia de negócios e governança corporativa, ao mesmo tempo em que a Arm continua se preparando para uma cotação pública.

"As percepções exclusivas e a profundidade da experiência que Paul e Rosemary trazem irão nos auxiliar a expandir e diversificar nosso Conselho, enquanto agregam enorme valor à Arm em um momento tão essencial de nossa jornada", disse Rene Haas, diretor executivo da Arm.

Haas acrescentou: "Paul tem um histórico incrível de desenvolvimento de tecnologias de ponta e liderança da Qualcomm em uma surpreendente fase de crescimento, e Rosemary demonstrou capacidades excepcionais de liderança, ao definir e executar prioridades estratégicas, impulsionar a inovação e cultivar relacionamentos com clientes em diversos negócios da Intel durante sua longa carreira lá. Estou na expectativa de trabalhar com Paul e Rosemary, ao mesmo tempo que reforçamos nossa posição de liderança no ecossistema de semicondutores e nos preparamos para os mercados públicos."

"Trabalho com a Arm desde que tiveram início os smartphones e a Internet sem fio", acrescentou Paul E. Jacobs. "À medida que a computação se torna cada vez mais difundida, cria novas oportunidades para aproveitar a posição de liderança de mercado da Arm. Estou entusiasmado por ingressar no Conselho da Arm e trabalhar com a equipe de classe internacional aqui, a fim de ajudar a impulsionar as próximas revoluções tecnológicas."

"A Arm está preparada para ser líder nos setores de semicondutores e computação", disse Rosemary Schooler. "Trabalhar com clientes para resolver seus desafios tecnológicos mais complexos tem sido o foco da minha carreira. Estou empolgada por ingressar na Arm e ansiosa por ajudar a empresa a expandir sua cobertura em computação conectada ao redor do mundo."

Sobre Paul E. Jacobs

Paul E. Jacobs, Ph.D. é presidente e diretor executivo da XCOM Labs, que fundou em 2018 para desenvolver aplicativos e tecnologias sem fio de alto desempenho. Antes da XCOM, o Dr. Jacobs atuou como diretor executivo e presidente executivo da Qualcomm Inc., onde conduziu os esforços da empresa para desenvolver e comercializar avanços fundamentais da tecnologia móvel que alimentaram a Internet sem fio e as revoluções de smartphones. Durante sua gestão como diretor executivo, a receita da Qualcomm quadruplicou e sua capitalização de mercado dobrou. O Dr. Jacobs é um inventor prolífico com mais de 80 patentes nos EUA concedidas ou pendentes no campo de tecnologia e dispositivos sem fio.

O Dr. Jacobs atualmente trabalhacomo diretor da Dropbox, Inc. e da FIRST. Ele é bacharel em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, com mestrado em Engenharia Elétrica e doutorado em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pela UC Berkeley. Ele fundou o Jacobs Institute for Design Innovation de Berkeley. O Dr. Jacobs é membro da Academia Nacional de Engenharia e membro da Academia Americana de Artes e Ciências.

Sobre Rosemary Schooler

Rosemary Schooler é uma líder comprovada com mais de 30 anos de experiência no setor mundial de tecnologia. Mais recentemente, atuou como vice-presidente corporativa e diretora geral de Centrais de Dados e Vendas por IA para Intel Corporation. Durante sua carreira de 33 anos na Intel, a Sra. Schooler gerenciou e supervisionou as vendas e a estratégia corporativa para os negócios de IoT da empresa. Também ocupou funções de vice-presidente e diretora geral em diversas iniciativas iniciais da Intel em negócios incorporados / IoT, redes e armazenamento, incluindo PnL, arquitetura, desenvolvimento de produtos e iniciativas de sucesso do cliente. Em seu papel de networking, a Sra. Schooler liderou iniciativas de transformação do setor, incluindo Network Function Virtualization (NFV) e tecnologias como Data Plane Development Kit (DPDK).

A Sra. Schooler respaldou os esforços do setor, incluindo ATIS e TIA, bem como organizações sem fins lucrativos, incluindo o National Center for Women in Technology (NCWIT). Anteriormente, foi diretora independente da Cloudera e atualmente integra o conselho da Zurn Water Solutions. A Sra. Schooler é bacharel em Ciência da Cerâmica e Engenharia pela Penn State University.

Sobre a Arm

A tecnologia da Arm está definindo o futuro da computação. Nossos designs de processadores e plataformas de software com eficiência energética permitiram a computação avançada em mais de 240 bilhões de chips, com nossas tecnologias alimentando produtos de modo seguro desde o sensor até o smartphone e o supercomputador. Junto com mais de 1.000 parcerias de tecnologia, estamos permitindo que a inteligência artificial atue em qualquer lugar e, em segurança cibernética, oferecendo a base para a confiança no mundo digital - do chip à nuvem. O futuro vem sendo formado na Arm.

