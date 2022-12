Brasil treina com time formado por reservas antes de jogo contra Camarões

O Brasil, classificado para as oitavas de final e com desfalques importantes, como o do lesionado Neymar, treina nesta quarta-feira com um time formado por reservas antes do jogo contra Camarões, na sexta-feira, no encerramento do Grupo G da Copa do Mundo do Catar.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou a equipe que Tite escalou no treino desta quarta no estádio Grand Hamad, centro de treinamento da Seleção em Doha, ao qual a imprensa não teve acesso.

A entidade revelou ainda as três dúvidas que o treinador tem para enfrentar os africanos no estádio Lusail às 22h locais (16h de Brasília).

O goleiro Ederson, os defensores Dani Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles, o meia Fabinho e os atacantes Antony e Gabriel Martinelli deverão enfrentar os africanos, segundo o time divulgado pela CBF.

Fred e Bruno Guimarães brigam pela posição ao lado de Fabinho. Everton Ribeiro e Rodrygo pela vaga deixada por Neymar e Gabriel Jesus e Pedro disputam o lugar de Richarlison como centroavante.

O Brasil se classificou para a próxima fase ao vencer, na segunda-feira, a Suíça (1-0), se consolidando na liderança do Grupo G com seis pontos, depois de estrear com uma vitória sobre a Sérvia (2-0), na última quinta-feira.

Na estreia perdeu Neymar e Danilo devido a lesões no tornozelo e Alex Sandro contra os suíços devido a uma lesão muscular no quadril.

A CBF não informou quando eles voltarão, embora Tite tenha dito que está confiante na volta de Neymar e Danilo aos gramados do Catar.

A aposta do treinador de 61 anos escalando os reservas pode responder a uma estratégia de dar minutos à maioria dos convocados (até o momento jogaram 19 dos 26) e de proteger os principais jogadores depois de ter perdido, ao menos por enquanto, peças-chave.

Segundo o que foi treinado nesta quarta-feira, o único jogador que no momento não teria minutos é o goleiro Weverton, do Palmeiras.

Um empate é suficiente para o Brasil garantir a liderança do Grupo G, mas mesmo perdendo pode acabar como primeiro, já que a Suíça, vice-líder com três pontos e que enfrenta a última colocada Sérvia (1 ponto) na sexta-feira no mesmo horário no estádio 974, não tem melhor saldo de gols.

Camarões, por sua vez, precisa vencer os sul-americanos e torcer para que os suíços não derrotem os sérvios para avançar. Se a seleção dos Balcãs vencer, os africanos (terceiros colocados, com 1 ponto) vão precisar vencer a seleção canarinha e superar os sérvios no saldo de gols.

