Brasil mostra confiança em Daniel Alves: "Está preparadíssimo"

Os jogadores do Brasil mostraram nesta quarta-feira confiança no lateral-direito Daniel Alves, questionado pelo tempo de inatividade antes da Copa do Mundo do Catar e que será o capitão da Seleção na terceira rodada do Grupo G, contra Camarões.

"Acho muito chato o que falam delem, do momento dele. No dia a dia vemos que ele está totalmente focado e concentrado. É o cara que tem mais títulos no mundo (43), dispensa comentários. Ele tem uma mentalidade muito forte, não à toa está em mais uma Copa", disse o lateral-esquerdo Alex Telles em entrevista coletiva em Doha.

Daniel, jogador do Pumas, não disputa um jogo oficial desde setembro. Após um desentendimento na equipe mexicana, ele passou a treinar no time B do Barcelona a partir de outubro para manter a forma e estar à disposição de Tite.

O treinador tinha prometido levá-lo à Copa do Mundo, desde que estivesse em boas condições físicas, devido ao seu histórico com a Seleção, sua qualidade técnica e sua importância no vestiário.

"A gente vê no dia a dia o quanto ele trabalha, o quanto é serio e o quanto ajuda com palavras também. Dani está preparadíssimo", reiterou Telles.

Daniel Alves, de 39 anos, será o capitão do Brasil no duelo contra Camarões, na próxima sexta-feira, pela última rodada da fase de grupos.

Quando entrar em campo, ele se tornará o jogador mais velho a atuar pela Seleção em um Mundial, acima do zagueiro Thiago Silva (38 anos).

"Se ele está numa Copa do Mundo é porque ele tem condições de entrar", disse por sua vez o volante Fabinho.

Tite deve poupar alguns titulares para se precaver de eventuais lesões, como aconteceu com Neymar, Danilo e Alex Sandro.

Daniel Alves não entrou nas vitórias sobre a Sérvia (2 a 0) e a Suíça (1 a 0), mas ocupou a lateral direita entre os titulares no treino desta quarta-feira.

De forma pouco habitual, a CBF informou boa parte da equipe que jogará contra Camarões, que terá Fabinho e Alex Telles como titulares.

A Seleção precisa de um empate para garantir a liderança do Grupo G. Os camaroneses, por sua vez, precisam vencer e torcer por um tropeço da Suíça contra a Sérvia, que também tem chances de classificação.

"Ser primeiro é sempre o objetivo, independente de quem seja o adversário na próxima partida. Nosso foco é sempre ganhar os jogos, tentar fazer nove pontos e dar o nosso melhor", Fabinho.

"Se conseguirmos criar os espaços, tanto por marcar um gol cedo ou pela pressão de eles precisarem do resultado, vai ser algo bom. Sabemos que com a qualidade que temos, se deixarem espaço, vamos aproveitar isso", concluiu o volante do Liverpool.

