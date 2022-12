Autoridades francesas resgatam 61 migrantes no Canal da Mancha

Mais cedo, polícia francesa já havia impedido que cerca de 50 migrantes tentassem cruzar o Canal da Mancha para o Reino Unido.Autoridades francesas resgataram nesta terça-feira (29/11) 61 migrantes, entre eles crianças, no Canal da Mancha, em uma das maiores operações de emergência dos últimos meses. Equipes de resgate no porto de Boulogne, onde os migrantes foram trazidos para terra, disseram que cerca de 30 pessoas tiveram que ser retiradas das águas frias enquanto tentavam deixar seu bote de borracha e subir a bordo de um navio de resgate. Autoridades disseram que o resgate ocorreu cerca de uma milha náutica dentro das águas territoriais britânicas. Cidadãos afegãos, indianos, iranianos e paquistaneses estavam a bordo do bote, que deixou a costa francesa nas primeiras horas da manhã. No cais, os migrantes receberam roupas secas e cobertores de retenção de calor das equipes de emergência. Mais cedo a polícia francesa já havia impedido que cerca de 50 migrantes tentassem cruzar o Canal da Mancha para o Reino Unido, depois que o clima ameno e as águas calmas levaram um número crescente de pessoas a realizar a perigosa jornada nos últimos dias. Guy Allemand, prefeito da pequena vila de Sangatte, perto de Calais, disse que alguns migrantes foram forçados pela polícia a voltar, mas que outros 100 conseguiram chegar ao mar aberto. Ele ainda afirmou que as redes de tráfico de migrantes mudaram recentemente seus métodos. "Eles (traficantes) agora chegam com 'barcos-táxi' e os refugiados estão sendo solicitados a correr para a água para pegá-los... em vez de lançar seus próprios barcos da praia", disse. Em 2021, o naufrágio de uma embarcação que cruzava o Canal da Mancha, em direção ao Reino Unido, resultou na morte de 27 pessoas, perto da costa de Calais, no norte da França. jps (Reuters, ots)