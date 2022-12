Argentina vence Polônia e passa em 1º do Grupo C da Copa do Mundo

A Argentina confirmou sua recuperação e derrotou nesta quarta-feira a Polônia por 2 a 0, conseguindo sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar como líder do Grupo C, com os poloneses passando em segundo.

Com a liderança da chave, a 'Albiceleste' enfrentará na próxima fase a Austrália, enquanto a Polônia encara a França, atual campeão do mundo.

dr/psr

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags