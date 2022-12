Wall Street fecha sem tendência definida, à espera de fala do presidente do Fed

A bolsa de Nova York fechou sem tendência definida nesta terça-feira (29) com Nasdaq e S&P 500 operando no vermelho e o Dow Jones estável, à espera de declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta quarta-feira.

O índice Dow Jones fechou estável, sem variação, em 33.852,53 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou 0,6% a 10.983,78 pontos e o S&P 500 perdeu 0,2% a 3.957,63 unidades.

O discurso de Powell na quarta-feira na Brookings Institution de Washington, ocorrerá em meio a expectativas do mercado de que o Fed modere sua política agressiva de elevação das taxas de juros para conter a inflação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

jmb/bys/mr/gm/mvv

Tags