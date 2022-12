Substituído por lesão contra o Irã, Pulisic é levado ao hospital "por precaução"

O técnico dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, informou nesta terça-feira que atacante americano Christian Pulisic foi levado a um hospital para ser avaliado, após sofrer uma forte pancada no lance do gol da vitória americana sobre o Irã por 1 a 0, que classificou a equipe para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Aos 38 minutos do primeiro tempo, Pulisic se chocou com o goleiro iraniano Alireza Beiranvand ao completar de cabeça um cruzamento de Sergiño Dest.

Depois de receber atendimento por alguns minutos, o atacante voltou ao gramado do estádio Al-Thumama de Doha e permaneceu no jogo até o final do primeiro tempo, mas foi substituído no intervalo.

"Eu o substituí pela lesão (...) Ele foi levado ao hospital, creio que por precaução. Estava se sentindo um pouco enjoado. Foi uma pancada no abdômen", disse Berhalter em entrevista coletiva depois da partida, na qual Pulisic também deveria estar presente por ter sido eleito o melhor jogador em campo.

O técnico americano acrescentou que conseguiu se comunicar com o jogador no hospital através de uma videochamada e que ele estava bem.

A vitória sobre o Irã garantiu aos EUA a segunda posição do Grupo B do Mundial do Catar. Nas oitavas de final, os americanos irão enfrentar a Holanda, que terminou a primeira fase como líder do Grupo A.

